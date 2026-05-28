新疆七五事件反抗暴徒、獲民族團結模範　中國伊斯蘭教副會長落馬

中國伊斯蘭教協會副會長、烏魯木齊白大寺伊瑪目（住持）阿布都西克爾‧熱合木都拉，因涉嫌違法犯罪近日被撤銷新疆自治區政協委員。



據了解，阿布都西克爾·熱合木都拉曾因在2009年烏魯木齊「七五」事件中制止暴徒，而得到官方大力宣傳，曾獲得「全國民族團結進步模範個人」等表彰。這是中國伊斯蘭教領袖罕見被查，目前官方未公布被查原因。



《新疆日報》報道，政協新疆維吾爾自治區第十三屆委員會常務委員會第十五次會議通過，鑒於阿布都西克爾·熱合木都拉涉嫌違法犯罪，政協新疆常委會會議決定，撤銷他的政協新疆第十三屆委員會委員資格。

現年58歲的阿布都西克爾·熱合木都拉是維吾爾族，2007年起擔任有近百年歷史的白大寺伊瑪目，2015年起擔任烏魯木齊市政協副主席。

烏魯木齊2009年7月5日爆發大規模騷亂，致近200人死亡。中共中央機關報《人民日報》該年8月3日刊發題為《三名暴徒清真寺逞兇——「不許玷污清真寺」！7月13日發生在烏魯木齊白大寺里的一場較量》的報道，宣傳阿布都西克爾·熱合木都拉勇敢反抗暴徒的精神。

七五事件後的烏魯木齊街頭。（資料圖片）

該報道提到，時任白大寺伊瑪目的阿布都西克爾·熱合木都拉當時正帶領150名信眾做禮拜，一名男信眾突然搶他的話筒，被他制止。男子後來舉起旗幟大喊「聖戰！聖戰！願意跟我們的就一起走」，企圖煽動，被阿布都西克爾·熱合木都拉嚴詞拒絕。

2009年7月5日，新疆烏魯木齊「七五」事件爆發，七五事件起初只是一場示威活動，後演變成維吾爾族人針對漢族人的暴力襲擊，當天至少有1,000名維吾爾族人參與了這場暴力活動。中國政府出動了武裝警察加以應對。兩天後數百名漢族人發起反擊，與警方以及維吾爾族人發生衝突。（Reuters）

文章稱，暴徒隨後抽出長刀傷人，直至民警趕到現場，開槍把他們擊斃。阿布都西克爾·熱合木都拉當時接受新華社訪問時說：「不能讓暴徒玷污清真寺，玷污伊斯蘭教！」