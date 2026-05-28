落馬2個月　胡衡華辭去重慶市長一職

3月被帶走調查的重慶市長胡衡華，於近日辭去重慶市長一職。今日（5月28日），重慶市人民代表大會常務委員會發布關於接受胡衡華辭職的決定。



決定表示，據《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》第三十二條、《重慶市各級人民代表大會常務委員會人事任免工作條例》第二十七條的規定，重慶市第六屆人民代表大會常務委員會第二十三次會議決定：接受胡衡華辭去重慶市人民政府市長職務，報請重慶市第六屆人民代表大會第五次會議備案。

重慶市原市長胡衡華。（長沙市政府官網）

3月20日新華社報道，重慶市委副書記、市長胡衡華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

周二（18日），重慶市長胡衡華傳出被帶走調查，當地官媒報道，其首度缺席重慶市委理論學習中心組舉行的專題學習會。

62歲的胡衡華是湖南衡陽人，工商管理碩士學位，高級工程師。1983年7月參加工作，1985年6月加入中國共產黨。他此前長年在湖南工作，曾任長沙市委副書記、市人民政府市長，以及湖南省委常委、長沙市委書記等職，自2022年1月任重慶市委副書記，市政府市長、黨組書記。

原重慶市長胡衡華。（網絡資料圖）

重慶市政府官網顯示，胡衡華周一（16日）下午才出席並主持重慶市委人才工作領導小組會議。

胡衡華傳出落馬後，官媒《重慶日報》報道，重慶市委理論學習中心組周三（18日）上午舉行專題學習會，重慶市委書記袁家軍主持並講話，還提到重慶市人大常委會主任王炯、重慶市政協主席程麗華、重慶市黨組副書記陳新武出席，卻未提及胡衡華。

據該報刊出的會議照片，亦未見胡衡華；重慶電視台同晚的「重慶新聞聯播」節目畫面也顯示胡衡華缺席了會議。而官方資料顯示，胡衡華2021年12月由陝西省委副書記轉任重慶市委副書記、代理市長後，從未缺席該重要會議。