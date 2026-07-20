國產巨型機械馬亮相WAIC　載重達噸級　景區載客、消防救援皆勝任

2026年世界人工智能大會（WAIC）7月17日至20日在上海舉行。如果說往年展會的關鍵詞是算法、模型、自由度，今年最大的變化是機械人開始「長肌肉」了。其中，展館裏最搶眼的一件展品是一台能扛起小型汽車的機械馬「騏驥T1000」。據悉，該機械馬自重350公斤、最大負載1000公斤，是全球首款噸級重載仿真機械馬。



WAIC展館中最搶眼的一件展品，是一台能扛起小型汽車的機械馬「騏驥T1000」。（大咖機器人）

在WAIC展館中體驗騏驥T1000的群眾。（抖音截圖）

全球首款噸級重載仿真機器馬 雪地冰面如履平地

據界面新聞，騏驥T1000機器馬來自成立僅一年的公司大咖機器人（DaxAI）。整機自重350公斤，最大負載1000公斤，是全球首款噸級重載仿真機器馬。

目前主流四足機械人的負載能力在50到100公斤左右，而騏驥T1000直接拉到10到20倍。能做到這一點，靠的是全自研關節，單關節峰值扭矩超過2000牛米，是行業平均水平的5倍。

此外，該機器馬空載續航48小時，能在雪地、冰面、陡坡等特殊環境行走。大咖機器人員工介紹稱，T1000目前瞄準消防應急救援和文旅行業兩個方向，既能在景區門口可以招攬遊客，也能在高風險環境裏可以替代人完成作業。據了解，該機器馬售價30萬元（人民幣，下同）左右，計劃今年下半年量產。

除了工業級T1000，大咖機器人同步發佈了面向消費市場的騏驥全地形智能坐騎系列。騏驥X1採用純四足仿生結構，整機300公斤，續航40公里，主打山林越野與高端莊園代步；騏驥XS採用輪足複合結構，整機320公斤，續航100公里，極速可達40公里/小時。

目前，消費級騏驥系列已同步上線京東平台開啟預約，發佈會當日1小時預約人數便突破3000人。

除了工業級T1000，大咖機械人同步發佈了面向消費市場的騏驥全地形智能坐騎系列。（大咖機器人）

從玩具機器狗到生產力工具

目前，中國的重載四足機械人正在從「實驗室玩具」變成「生產力工具」。據《新浪財經》，中國開普勒機械人在WAIC上也展示了「麒麟」重載四足機械人全系新品。麒麟機械人自重300公斤，載重近1噸，現場設有乘騎體驗區。該產品主要設計用於沙漠、山區等特殊場景作業，目前僅為展示，尚未上市。

2026年6月22日，北京舉辦的中國國際供應鏈博覽會上，江蘇展區展出一隻巨型熊貓機械人，旁邊還有機械狗及人形機械人。（路透社）

兩家公司不約而同地選擇了同一個方向——噸級負載。這不是巧合，工業場景對載重有硬性要求，如工廠內部的重載轉運、倉儲跨區物流、山區應急物資補給，這些場景需要的不是「能跑能跳」，而是「能扛能搬」，一台能扛1000公斤的機器馬，可以在這些場景裏真正替代人力或傳統設備。

本次大會上，開普勒首次公開展出K3大黃蜂人形機械人系列與麒麟重載四足機械人全系新品，成為現場焦點。（新浪財經）

本次大會上，開普勒首次公開展出K3大黃蜂人形機械人系列與麒麟重載四足機械人全系新品，成為現場焦點。（新浪財經）

與此同時，行業正在發生結構性變化。中商產業研究院數據顯示，2025年中國四足機械人銷量約5.76萬台，同比增長389.79%。其中行業級四足機械人（工業、安防、應急救援等專業領域）銷量約1.99萬台，同比增長854.74%，其增速遠超消費級（家庭、娛樂）四足機械人。