深圳地鐵｢人包雙檢｣塞爆打工仔　官媒：安檢合法不代表不考慮方式

7月20日，深圳地鐵實施進站安檢全覆蓋，所有乘客不論大包小包，一律須將隨身行李過機查驗，同時須接受手持安檢設備進行人身檢查。新規實施首日即逢周一上班高峰，加上天降暴雨，多個大客流站點出現百米人龍，有乘客等候近半小時才能入閘，大批打工仔因此遲到，社交平台湧現近千則投訴。



7月22日，央視網新聞官方賬號《央視網評》刊文評論事件。文章指出，地鐵運營方開展安檢，或根據客流與安全形勢調整安檢等級，確有法律依據，其保障公共安全的初衷也能理解，「但合法不代表執行可以不考慮方式。」



深圳地鐵嚴查案件首日引發混亂。（社交平台）

文章提到，在深圳這座日均地鐵客流近千萬的城市，以「一刀切」的突擊方式倉促落地管控政策，直接讓安全與效率的矛盾在早高峰這一極端場景下被徹底激化。

當運營方為實現安全目標的邊際增益，付出了遠不成比例的公共通行成本，便使安檢從「保障安全」的初衷滑向「普遍擾民」的結果，甚至導致「安檢堵人、車上沒人」的荒誕一幕。

深圳地鐵嚴查案件首日引發混亂。（社交平台）

文章指出，事件發酵後，深圳地鐵迅速優化：大客流站點高峰時段提速安檢，加派人員現場疏導，加快智能金屬安檢門投放。但文章反問，這些措施針對性強，也確實能緩解擁堵，「但這些本就屬於政策落地前的預案，為何沒能做在前面？」

文章舉例，同一周內，深圳地鐵因廣告色彩飽和度過高、鋪設密度過大引發公眾吐槽，地鐵官方7月15日回應「聽勸！馬上改」，坦言廣告管理只聚焦「內容合規」，卻忽略了視覺密度等關乎公共審美與市民體驗的細節。

文章強調，兩件事性質有別，問題卻高度一致——都是先確立管理目標、守住合規底線，卻沒有將普通人的公共空間使用體驗納入政策的初始設計環節，直到輿情爆發後才回頭補課。深圳地鐵糾偏的速度值得肯定，但核心反思不能止步於事後補救。

一座創新城市的公共服務治理水平，不應只以輿情出現後的補救效率作為評判標準，更要看政策出台之前，是否把市民體驗、城市運行邏輯擺在決策的前端。