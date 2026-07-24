馬尼拉應對「魑魅魍魎」　北京舉重若輕

縱然前有菲律賓圍繞仁愛礁再次出現挑釁動作，但中國外長王毅依然出席了在菲律賓馬尼拉舉行的亞合作系列外長會議。這場會議期間，對美、對菲、對日，應對三組關係，性質不同、烈度各異，更來了一場外交仗。游刃有餘的應對，更可洞悉北京的外交座標。



對美：務實管控

7月22日，王毅外長在馬尼拉應約會見了國務卿魯比奧（Marco Rubio）。這場會晤有兩個背景，其中大背景是此前特朗普（Donald Trump）北京會晤時確定中美關係「建設性戰略穩定關係」定位，小背景是中菲仁愛礁衝突，美方第一時間發出了錯誤信號。中方沒有糾結於南海問題，而是將中美關係放在宏觀框架下，會晤基調是「務實、積極、富有建設性」，但中方的姿態絕不只是「你好我也好」。

根據官方通稿，中方向美方闡明了「嚴正立場」，要求美方「尊重中國核心利益」。中方對美方的態度非常明確，中美可以改善關係，但美方不能一邊談合作、一邊搞小動作。當着魯比奧的面，中方將核心利益、台灣問題、正當關切，三條紅線劃得清清楚楚。

7月22日，美國國務卿魯比奧在馬尼拉大都會帕賽市舉行的東協外長會議期間，與中國外交部長王毅舉行雙邊會晤。（Reuters）

事後，魯比奧也對這次會晤進行回應，媒體的評論認為，他的態度「很溫和」，具體表現為「並未對中方立場提出公開反駁」。對於一個以對華強硬著稱的國務卿來說，這種「溫和」也是一個訊號，美方也不願讓戰術層面的摩擦，干擾戰略層面的穩定。

針對美方，中方的策略就是「抓大放小」，保持溝通管道暢通，利用多邊場合推進雙邊議程，但同時把底線擺在桌面上。不迴避矛盾，也不讓矛盾主導議程，這是成熟大國的外交表現。

王毅和魯比奧剛見完面，官方也公佈了，中國外交部副部長馬朝旭也應邀訪問美國，同美國常務副國務卿蘭道（Christopher Landau，又譯蘭多）舉行磋商，同國會參眾兩院議員交流，就落實中美兩國元首重要共識、推動構建中美建設性戰略穩定關係深入交換意見。

對菲：不留餘地

這次王毅沒有給東道主留面子，和魯比奧會面的同一天，他還該約會見了菲律賓外長拉扎羅（Theresa Lazaro）。這次會晤中，「7·20」仁愛礁衝突是無法迴避的話題，中方的表態，可以說是毫不客氣。

7月22日，菲律賓外交部長拉扎羅在馬尼拉大都會帕賽市舉行的東協外長會議期間與中國外交部長王毅舉行雙邊會晤並握手。（Reuters）

首先，中方表示了「強烈抗議」，這在中方的外交詞典裹，是一個非常嚴肅的表態，也是這場會晤的基調。中方對菲律賓的行為，耐心逐漸耗盡，對菲律賓軍警人員的挑釁，直接亮出了態度。其次，中方明確指出，菲律賓已經是地區和平的「干擾源」，並警告菲方小心自食其果。王毅在會晤的時候，還直接點名了菲律賓軍警部門，這也是非常少見的強硬姿態。

從官方通稿看，資訊量極大。不只是在抗議一次具體的衝突，而是針對小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）的整個南海政策，外部勢力介入、內部勢力配合、蓄意製造事端，每一步都點到了。最後，中方也給菲律賓留下了一句忠告，當前中菲關係「站在十字路口」。中國的外交風格，一向不喜歡逼對方做選擇，而是闡明利弊後讓對方自己選。

菲律賓的回應相對克制。拉札羅宣稱，還是希望透過對話尋求解決辦法。但中方一向是「聽其言、觀其行」，表態歸表態，中方只看行動。

7月23日，東盟與中日韓（10+3）外長會在馬尼拉舉行，日本外相茂木敏充出席了，但王毅缺席。（Reuters）

對日：冷處理

對美國和菲律賓，中方還是願意坐下來談一談，但對日本，真的無話可說。 7月23日，東盟與中日韓（10+3）外長會在馬尼拉舉行，日本外相茂木敏充出席了，但王毅缺席，改由副外長華春瑩代表出席。

中方的解釋是「日程原因」，但這只是一個體面的說法，真正的問題是：日本方面一直放風，說茂木敏充要跟王毅接觸。 7月22日的時候，茂木敏充也對記者表示，進行了「短暫接觸」；但在第二天，中方明確髮話，沒有與日方會見的安排。所以大膽猜測，茂木敏充很可能是搞了「偶遇外交」，在公開活動場合強行製造偶遇，然後說幾句話就大肆宣揚，當做所謂的「外交突破」。

日方說有接觸，但中方不承認，這就是態度。不見，資訊量也是非常大的，最直觀的資訊就是，中方不認為當前的日本政權是可以交談的對象，不管是錯誤涉台言論，還是在南海的各種小動作，日本都是在玩火。

2026年5月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）訪問中國期間，中美兩國國旗在北京天安門前隨風飄揚。（Reuters）

中方的戰略姿態

可以看到，中美作為全球最重要的兩個大國，談歸談、奮鬥。中美的體量級太大，影響力太深，不可能完全不溝通，但溝通也不等於讓步。中方既肯定了「機遇之年」的積極面，也把底線劃得一清二楚，這就是「建設性」，不拒絕合作，但絕不放棄原則。

對菲，中方的策略是：打一巴掌、給個機會。中方的表態，強硬到近乎不留情面，但最後還是留了一個口子，希望菲律賓「作出正確理智選擇」。

至於日本，不安排會見、不出席10+3外長會，這就是態度。

面對的三個不同性質的對手、三種不同性質的議題，採用三套不同的打法，每一套都精準到位，對美不卑不亢，對菲不怒自威，對日不假辭色，這就是大國外交的風範。

當然，這並不代表問題已經解決。中美之間的博弈是一場持久戰，兩國之間是結構性矛盾，幾乎無解，除非國際情勢劇變，而在此之前，「穩」才是最佳選擇。菲律賓國內親美勢力不會輕易收手，就在23日，兩艘公務船試圖強闖黃岩島，結果還是被中國海警用水砲給滋走了。

南海的浪，不會因為一次見面就風平浪靜，因此中方依舊要保持時刻警惕，不能給對方任何機會。至於日本，既然高市屬於「不見棺材不掉淚」，那就讓她作吧，現在支持率和反對率已經出現了「死亡交叉」。中方態度和底線從未改變，把該說的話都說了，該劃的線也劃了。剩下的，就是對方的選擇題。