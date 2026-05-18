國防部：巨額軍購是民進黨當局壓榨民眾的「吸血帳單」

台灣立法院日前通過由在野黨主導的7800億元新台幣（折合約1946億元港幣）軍購特別條例，比原先台灣行政院提出的1.2萬億新台幣版本減少4700億元新台幣。中國大陸國防部今日（18日）回應稱，巨額軍購是民進黨當局壓榨民眾、掏空民生的「吸血帳單」。



中國大陸國防部新聞發言人蔣斌大校表示，巨額軍購是民進黨當局壓榨民眾、掏空民生的「吸血帳單」。民進黨當局罔顧民生疾苦，無視島內青年不願為「台獨」上戰場的現實，執意拿民眾血汗錢討好外部勢力，淪為外國軍火商的「提款機」，還鼓吹「花錢越多越安全」，其倒行逆施不得人心。

蔣斌表示，軍購買不來安全，甘當「棋子」只會被榨乾吃淨。祖國統一和中華民族偉大復興，才是台灣最堅實的保障。民進黨當局「以武謀獨」「倚外謀獨」越甚，越會加速「台獨」敗亡的進程。