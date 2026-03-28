廣東「電力機器狗」在智利上崗　中國如何八天成功拿下合約？

「說出來你可能不信，我這趟去智利，是去賣『狗』的。」剛從聖地亞哥回國，寧雪峰常這樣跟人開場，面對聽者不解的眼神，他便笑著解釋：「此『狗』非彼狗，是我們南方電網廣東電網公司自主研發的智能巡檢機器狗，名叫『吠雲』。」



一隻機器狗，跨越一萬九千公里，從粵港澳大灣區跑到太平洋彼岸「打工」。這看似離奇的故事，正是當下「廣貨出海」浪潮中，廣東智造揚帆遠航的一個生動注腳。



八天攻堅戰拿下項目

智利首都聖地亞哥，南半球的夏末陽光正烈。當地時間3月4日12點，由廣東電網公司新興國際部，東莞、中山、汕頭供電局、通信科技公司和南網國際貿易公司共同組成的南網項目團隊踏出機場，11小時的時差像一堵無形的牆橫亙在眼前。沒人顧得上倒時差，行李箱還未打開，會議室的燈已經亮起。

南方電網廣東電網公司團隊在智利變電站進行現場勘察。（羊城晚報）

「白天談判勘察，夜晚連線國內，那八天，我們多次見過聖地亞哥凌晨四點的星空。」廣東電網公司的商務代表鄭岱嶽笑著回憶，語氣里聽不出疲憊，只有一種闖關後的輕快。

南方電網廣東電網公司團隊與智利斯萊科公司初步確認協議

這是一次與時間賽跑的任務。八天內，他們不僅完成了商務談判、現場勘察、方案設計，還與國內團隊和設計院跨洋協作編制技術材料。病痛、時差、後勤保障的種種困難，被他們用咖啡和意志一一消解。

3月12日，智利川斯萊科公司（以下簡稱「T公司」）變電站智能巡檢示範應用項目完成現場勘察、方案設計和協議草簽。當T公司資產全生命週期運營負責人María握著他們的手說「這將是開啓眾多合作機遇的起點」時，所有人都知道，這場硬仗，打贏了。

今年6月份，「吠雲」機器狗將被運到智利變電站現場部署，7月底前完成現場智能巡檢整套驗收，這不僅是南方電網智能巡檢綜合解決方案整體出海的關鍵一步，更是「廣貨出海」的又一里程碑。

科技加持 「吠雲」硬核出海

故事的起點，要追溯到2025年6月。

彼時，T公司董事會成員走進了南方電網廣東東莞220千伏掌洲站。眼前的一幕讓他們駐足良久——這個變電站裡沒有工人，只有一隻銀灰色的機器狗正靈活地穿梭於變壓器之間，攝像頭精准掃過每一處設備接頭，紅外測溫數據實時回傳至後台大屏。

「空天地」立體巡檢體系的高效運轉，讓這群來自智利的客人眼前一亮。

他們太清楚本國電網的困境：國土狹長，可再生能源佔比高，資源與負荷中心逆向分布，電網依賴遠距離輸電；偏遠地區變電站運維困難，沙漠、高海拔地帶線路巡檢艱險。智能化升級，迫在眉睫。

搭載了多模態感知系統的「吠雲」機器狗在變電站開展設備巡視。（羊城晚報）

而那只名叫「吠雲」的機器狗，彷彿就是為這些困境量身定制的答案。

這隻「廣東狗」，渾身都是硬核科技：多模態感知讓它「眼觀六路」，全地形行走讓它「如履平地」，智能缺陷識別讓它「明察秋毫」，紅外精准測溫讓它「精准把脈」。無論是崎嶇山路還是密閉機房，它都能實現電力設備全方位、無死角自主巡檢。

「以前人工巡檢一座變電站，至少兩人、大半天時間，現在『吠雲』出馬，效率提升數倍，還能避免人員進入高風險區域。」研發團隊負責人寧雪峰介紹。

更難得的是它的「適應性」。經過廣東各地市供電局豐富場景的實戰打磨，「吠雲」技術成熟度與場景適配性都達到了出海標準，能根據海外客戶需求定制化調整。

這正是「廣貨出海」的新趨勢——從賣單一產品，到賣綜合解決方案；從拼價格，到拼技術+服務。

南方電網廣東電網公司團隊與智利斯萊科公司初步確認協議。（羊城晚報）

粵貿全球：打造廣貨新名片

智利項目的落地，並非偶然。

近年以來，廣東深入實施「粵貿全球」計劃，推動外貿穩規模優結構，支持企業拓展多元化國際市場。電力裝備，這張「廣貨」新名片也正加速出海。廣東電網系統梳理優勢產品技術家底，依託各地市供電局豐富的應用場景，結合海外企業實際需求，精心打造定制化、菜單化的智能巡檢綜合解決方案。

一隻機器狗，跨越一萬九千公里，從粵港澳大灣區跑到太平洋彼岸「打工」。（羊城晚報）

他們打出了一套「組合拳」——「請進來」：邀請香港、澳門、智利、瀾湄五國外賓到現場參觀，讓技術「看得見、摸得著」；「走出去」：向阿聯酋等國企業進行線上交流推介，在世界人工智能大會等國際會展上展示方案，打響全球知名度；「協同戰」：管制單位、新興業務企業、國際業務平台公司深度協同，打通科技創新成果轉化和對外輸出的路徑。

2025年，「吠雲」率先實現對澳出口，創下全網科創產品供澳首單紀錄。眼下，廣東電網正加快推進越南、智利、馬來西亞等多個智能巡檢海外試點項目，錨定南方電網公司國際業務協同發展「主力軍」、省級電網公司國際業務「排頭兵」定位，全力推動南網技術、標準、裝備、服務「走出去」。

這只名叫「吠雲」的狗，即將在智利變電站裡邁開第一步。它踏出的，也是「廣貨出海」浪潮中一朵閃亮的浪花。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

