四川艦完成首次航行試驗　動力、電力等系統設備測試達預期效果

11月16日下午5時左右，中國076兩棲攻擊艦首艦四川艦完成為期3天的首次航行試驗任務，返回上海滬東中華造船廠碼頭。



《央視新聞》報道，四川艦滿載排水量4萬餘噸，它獨有的雙艦島設計也讓這艘艦艇更容易被識別。四川艦還創新應用電磁彈射和阻攔技術，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。這次試航期間，對四川艦動力、電力等系統設備進行了一系列測試，達到了預期效果。

四川艦順利完成首次航行試驗任務返回碼頭。（央視新聞）

海軍四川艦官兵正在進行航行觀察瞭望。（央視新聞）

四川艦在海上航行。（央視新聞）

11月14日上午9時許，四川艦從上海滬東中華造船廠碼頭解纜赴相關海域開展首次航行試驗，檢測驗證四川艦動力、電力等系統的可靠性和穩定性。

自2024年12月下水以來，四川艦建造工作按計劃穩步推進，順利完成系泊試驗和裝設備調試，具備出海試驗的技術條件。後續試驗項目，將根據裝備總體建造計劃逐步展開。

四川艦開展海上航行試驗。（央視新聞）