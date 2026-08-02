浙江男生每日躺玩手機5小時突無法走路！腿腫酸痛送醫竟查出血栓

近日#男生每天躺玩手機超5小時無法走路#話題登上熱搜引發關注。



據媒體報道，近期浙江台州一醫院接診了一位男生小王（化名），本該享受暑假的他，因為右腿腫痛無法正常走路入院，最終確診下肢深靜脈血栓。據家屬介紹，高考結束後小王幾乎全天宅家，日均玩手機、打遊戲超5小時，整日癱在沙發、床上，幾乎不挪步。

高考結束後小王幾乎全天宅家，日均玩手機、打遊戲超5小時，整日癱在沙發、床上，幾乎不挪步。（Unsplash）

半個月前，小王小腿開始發脹變粗，持續發酸，走路痛感明顯加重。他的家人一開始以為只是久坐肌肉勞損，休息就能好轉，拖到不適感越來越重才就醫，檢查確診下肢深靜脈血栓，緊急住院治療。

醫師解釋稱，該男生存在易栓症可能，本身血栓風險偏高，但真正誘發發病的核心誘因，就是長期久坐不動。哪怕沒有先天基因問題，年輕人長期不動，照樣會被血栓找上門。

【延伸閲讀】久坐注意｜14歲男孩做功課近5小時 起身突暈倒 頭擦桌面再墮地（點擊放大瀏覽）

+ 8

專家提醒：血栓呈年輕化趨勢

靜脈血栓栓塞症，已成為緊隨心肌梗死和腦卒中之後的第三大心血管常見疾病，嚴重性不容忽視。

血栓的發病群體以老年人為主，但由於不良的生活、飲食習慣，年輕人也逐漸成為發病人群。專家介紹，年輕人長時間臥床不活動，一直玩手機、看手機，這種情況血液迴流緩慢，容易形成血栓。

專家介紹，年輕人長時間臥床不活動，一直玩手機、看手機，這種情況血液迴流緩慢，容易形成血栓。（Unsplash）

專家建議，臥床一小時或半小時，就應該起來走動、踢腿，活動一下。如果迫不得已長時間臥床，可以在床上進行肌泵運動，比如把腿繃緊勾腳，通過肌泵運動促進血液迴流，也對預防血栓有很大幫助。

▼血栓形成三個原因（點擊圖片查看👇👇👇）

+ 7

警惕3個血栓預警信號！

只腫一邊腿是關鍵特徵，雙腿均勻浮腫基本不用擔心，出現單側異常應立刻警惕：

單側大腿、小腿明顯變粗，兩條腿粗細差距肉眼可見。

單腿酸脹發沉、緊繃，按壓小腿有痛感，走路疼痛感加劇。

患病一側皮膚發紅、摸着温度偏高。



時伴隨胸悶、胸痛、喘不上氣、心慌、咳血，大概率血栓脫落引發肺栓塞，必須立刻前往醫院。

如何預防血栓？

要想保護血管、防止血栓形成，可從以下幾點着手：

定期活動

建議每坐一小時，起身活動5至10分鐘，如簡單的伸展運動或走動。

踝泵運動

一種簡單有效的促進下肢血液循環的方法。平躺在床上或坐在椅子上，雙腿伸直放鬆，然後緩緩將腳尖向上勾起，使小腿肌肉緊張，保持幾秒鐘後，再慢慢放下腳尖，讓小腿肌肉放鬆。

【延伸閲讀】運動養生｜醫推踮腳動作防血栓護心臟 4個正確姿勢讓血管變年輕（點擊放大瀏覽）

+ 8

深呼吸與咳嗽

深呼吸可擴大胸腔容積，增強胸腔負壓，有利於血液迴流心臟；輕輕咳嗽幾下，也能對胸腔和腹腔施加壓力，促進血液流動。

均衡飲食

多吃富含纖維素的蔬果和粗糧，減少高脂肪、高糖分食物攝入，有助於控制血脂水平，保護血管健康；保持充足的水分攝入，可降低血液黏稠度，減少血栓形成的風險。