深圳坂銀隧道｜5人午夜「騎電雞炸街」隨意穿插車群　全被行拘5日

近日，深圳交警接到市民舉報，說開車途經坂銀隧道的時候，看到有人騎行電動單車在隧道內飆車，交警立即開展調查工作。



7月29日，福田大隊通過視頻研判發現有多名人員駕駛電動車組成車隊，在坂銀隧道內競速飆車，隨意穿插車流，嚴重擾亂了道路正常通行秩序。

深圳5人「騎電雞炸街」穿插車群 危險駕駛畫面曝光：

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交警立即行動，調取事發路段及沿線公共視頻，開展軌跡溯源、線索摸排，快速精準地鎖定以陳某熙為首的涉案團夥。

經查，該團夥於7月29日晚上10點多，結隊在坂銀隧道競速飆車、隨意變道穿插車流。根據研判出的嫌疑人活動規律，通過走訪排查、循線追蹤，精準查獲涉事車輛和人員。

同時依託圖偵室情報支撐，找到並查扣涉案電動車4台，完成涉案車輛證據固定，並於次日將5名違法嫌疑人全部抓獲到案。

隨後，交警通過公共視頻溯源、詢問取證、證人證言及嫌疑人供述等方式，形成完整證據鏈，查清團夥全部違法事實。

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在充分固定證據的基礎上，交警依法傳喚5名涉案人員到案，5人對其行為供認不諱。交警認定5人的行為已構成擾亂公共秩序，依法對該5人處以行政拘留5日處罰。

「飆車炸街」是假酷炫、真違法！絕不能心存僥倖、以身試法，同時歡迎市民朋友通過電話舉報：0755-83333333，共同抵制「飆車炸街」，維護安全穩定的公共秩序。