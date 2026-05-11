中國潛水器發現｢黑暗生命綠洲｣　記錄深淵生物、直擊海底地震遺蹟

《央視新聞》報道，5月10日，「探索一號」科考船搭載「奮鬥者」號載人潛水器順利返航，本次科考的三大成果也直接刷新了人類認知，包括首次發現南半球最深「黑暗生命綠洲」、記錄到深淵生物類群、直擊海底「地震遺蹟」。



「探索一號」科考船搭載「奮鬥者」號載人潛水器順利返航。（央視新聞）

全球深淵大科考。（央視新聞）

據介紹，全球深淵大科考由中國牽頭、聯合國認證，歷時156天、航程4萬公里，6個國家83名科考隊員共同參與，從方案設計到深潛作業，全是中國標準。本次深淵科考，63次完美下潛，50次突破6000米深淵極限，並帶回海量標本和高清深海影像，三大科考成果直接刷新了人類認知。

「探索一號」科考船搭載「奮鬥者」號載人潛水器順利返航。（央視新聞）

第一，首次發現南半球最深「黑暗生命綠洲」。在不見陽光的深淵海溝，不靠光合作用，全靠地質流體養活一整個生態系統，這一發現直接證明了「全球化能生命長廊」假說。

首次發現南半球最深「黑暗生命綠洲」。（央視新聞）

第二，記錄到深淵生物類群。找到至少3種深淵獅子魚，這些神奇生物能扛住的超強壓力，相當於2噸重物壓在一個指甲蓋上。還有大量底棲生物，大多可能都是新物種，將有望深化我們對深海生物的認知。

深淵生物類群。（央視新聞）

深淵生物類群。（央視新聞）

第三，直擊海底「地震遺蹟」。發現和歷史強震相關的斷層破裂構造，為認識地震活動如何重塑海底地貌和影響生物棲息地等提供了珍貴的原位證據。