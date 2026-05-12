靈感來自鱷魚！中國團隊研發出新型陶瓷裝甲　稱可實現彈丸偏轉

據香港《南華早報》11日報道，中國研究人員近日研發出一種仿鱷魚結構的新型陶瓷裝甲，據稱能夠在一定條件下實現彈丸偏轉，有望成為輕量化防護領域的一種低成本替代方案。



該研究由寧波大學副研究員蔣招繡帶領的團隊發現，相關成果已於3月25日發表在中國學術期刊《兵工學報》上。



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傳統六邊形碳化硼陶瓷裝甲板。（觀察者網）

據報道，研究團隊的設計靈感來源於鱷魚皮膚的非對稱重疊鱗片結構，該結構在長期進化中形成了高效防護機制，可在捕食者或同類發起攻擊時提供保護。蔣招繡表示，經過實驗驗證，這種不對稱的結構可以導致彈丸發生偏轉。

與傳統複合裝甲中常見的六邊形陶瓷瓦片不同，研究團隊採用了菱形氧化鋁陶瓷單元，以45度角排列，並通過環氧樹脂粘接在鋁合金背板上形成類似鱷魚鱗片的「馬賽克結構」。

研究人員介紹說，這種裝甲結構可在單兵防護、裝甲車輛和武裝直升機等多種應用場景中被應用，而之所以選用陶瓷材料，是因為其硬度高、抗壓強度大且密度低。

「這個項目從一開始就以製造工藝的簡易性為設計理念。如果某個結構加工或組裝過於複雜，那麼製造它就沒有實際意義。」蔣招繡說。

在實驗測試中，這種「鱷魚鱗片式」結構在抵禦模擬穿甲彈的高強度鋼彈體時，整體表現優於傳統六邊形陶瓷裝甲。據悉，團隊測試所用的彈體為超高強度馬氏體鋼材料，性能接近動能穿甲彈使用的材料。

測試結果顯示，在每秒260至1000米的不同衝擊速度範圍內，「鱷魚鱗片式」結構在降低殘餘速度方面表現更優。在每秒約550米的速度、6度傾角的條件下，彈體停留時間延長並加速破碎，殘餘質量在高速條件下從32.17克降至22.47克，背板未被完全貫穿、變形明顯降低，陶瓷層吸收的衝擊能量提高了約8.8個百分點。

蔣招繡指出，在相同材料條件下，如果通過結構優化提升性能，自然有助於降低成本，「這種結構相對簡單，因此大規模生產可以進一步壓低成本」。

不過，研究人員也提到，該裝甲優勢存在適用速度區間，「如果速度過高，效果也會下降」。蔣招繡補充說，該裝甲可能對部分穿甲彈具有防護效果，但具體性能仍取決於彈體結構設計。

目前，該技術仍處於實驗室階段。下一步研究將重點開展多角度實彈測試、重複衝擊驗證以及大面積工程集成。

研究團隊還表示，該「鱷魚鱗片式」結構不僅可用於單兵防護，還可能拓展至車輛與直升機裝甲、防護艦艇結構，甚至在需要抗衝擊性能的輕量化航空航天與深海結構中具有潛在應用價值。

「我們只是想踏實做事。」蔣招繡說，「我們最關心的是成本是否真的能夠降低，這樣最終才能被實際應用。」