龍眼味荔枝！廣州雜交樹成功結果命名｢懷石｣　果肉爽脆甜香氣濃郁

「這是全球首棵以荔枝為母本、龍眼為父本雜交成功的荔枝樹，今年首次掛果！」6月2日，在廣州天河區的國家荔枝種質資源圃內，廣東省農業科學院果樹研究所研究人員史發超指着一株荔枝樹告訴記者。



荔枝與龍眼同屬無患子科，但不同屬，天然生殖不親和。2015年，廣東省農業科學院老專家歐良喜等人以晚熟荔枝「懷枝」作母本、「石硤」龍眼作父本，嘗試跨屬雜交。團隊將荔枝花粉滅活後與龍眼花粉混合授粉，讓荔枝雌蕊誤以為是自身花粉，使龍眼花粉「趁機而入」，獲得雜交種子。「這棵樹是那批雜交後代中率先結果的。」史發超說。

其果肉爽、脆、甜，兼具濃郁香氣。（羊城晚報）

此次掛果帶來意外之喜。今年5月中旬，這棵荔枝樹的果實成熟。兩個晚熟親本的後代竟是早熟種質，其果肉爽、脆、甜，兼具濃郁香氣，與同熟期偏酸、糖度不高的「三月紅」「桂花香」等早熟荔枝相比，優勢明顯，將緩解早熟優質荔枝種質匱乏的狀況。團隊將這一新品種暫命名為「懷石」，取自母本「懷枝」與父本「石硤」各一字。

2022年，華南農業大學團隊育成全球首個龍眼與荔枝雜交的龍眼新品種「脆蜜」（龍眼為母本）。此次面世的是以荔枝為母本、龍眼為父本的荔枝新種質。兩個方向均告成功，標誌着荔枝與龍眼屬間生殖隔離實現雙向突破。

兩個方向均告成功，標誌着荔枝與龍眼屬間生殖隔離實現雙向突破。（羊城晚報）

支撐這一突破的，是眼前這座全球最大荔枝「基因庫」。歷經60多年收集，該資源圃保存了700多份種質資源，包括黑麪登、布袋等已在市面上消失的地方品種及眾多海外種質，是目前世界上規模最大、遺傳多樣性最豐富的荔枝活體基因庫。

保存種質只是使命之一，終極目標是培育更多優質新品種。

資源圃執行主任嚴倩說，這裏已建立全球最大育種材料庫，包含52萬餘份雜交後代，其中4000多株已開花結果，篩選出300多份優異單株。「仙進奉」「鳳山紅燈籠」等十多個優質荔枝新品種在此孕育，多個已成市場主推品種。

令人振奮的是，分子標記輔助育種技術正大幅提高選育效率。（羊城晚報）

令人振奮的是，分子標記輔助育種技術正大幅提高選育效率。目前，科研人員已對資源圃600多份核心種質進行全基因組重測序，鎖定了糖分、焦核率等關鍵基因位點。「我們通過對葉片的基因檢測可提前預測果實性狀。過去十年育一品種，如今三年可鎖定優株。」嚴倩說。

目前，「懷石」正處於品種比較試驗階段，預計五六年後推向市場。「這次嘗試成功打破荔枝與龍眼的屬間生殖隔離，是木本果樹育種領域的重要突破，也展現了全球最大荔枝基因庫的強大創新活力。」嚴倩說，隨着一個個新品種不斷湧現，這座「寶藏」基因庫正孕育着中國荔枝產業的新希望。

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