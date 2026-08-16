內地博主探訪靖國神社揭歪曲史實　痛批館內美化侵略淡化屠殺

8月15日，日本二戰投降81周年，內地博主「李升在路上」發布實地探訪靖國神社的影片，直指館內系統性抹除侵略罪行、淡化屠殺並將戰犯包裝為受害者。為了撕開這座「歷史騙局」，李升回國後專程走訪了南京、徐州、瀋陽、哈爾濱及重慶等地的抗戰罪證遺址，用實地遺跡證實「被刪除的史實不會被遺忘」。



內地博主「李升在路上」發布其走訪靖國神社的影片，痛批館內美化侵略淡化屠殺，將戰犯偽裝成受害者。（影片截圖）

8月15日，博主「李升在路上」發布他幾個月前去靖國神社的影片，並配文：「歷史不會因為篡改和回避就消失」。

李升在片中介紹，他進入靖國神社的第一反應不是憤怒，而是震驚和荒誕，一樁樁反人類的罪行卻被大面積抹除和淡化。回國後，他又專門走訪了南京、徐州、瀋陽、哈爾濱、重慶等多處抗戰罪證遺址，並用兩地實拍的素材對照，撕開靖國神社這一套隱藏數十年的歷史騙局。

內地博主「李升在路上」發布其走訪靖國神社的影片，痛批館內美化侵略淡化屠殺，將戰犯偽裝成受害者。（影片截圖）

《極目新聞》報道，李升表示，今年4月他去靖國神社，發現館內的陳設修改歷史，絕口不提侵略的事實和各種屠殺事件，甚至將日本偽裝成受害者。館內還有一架零式戰機，其前身曾參與過重慶大轟炸，他作為一個重慶人看到非常難以接受。

李升指出，靖國神社對小學生採取免費參觀政策，從小向孩子灌輸「戰犯是英雄，日本是受害者」的錯誤思想，企圖系統性篡改歷史記憶，「最讓人覺得可恨的是，它竟然把每一次侵略都說得義正詞嚴」。

李升回國後相繼前往國內的抗戰罪證遺址。（影片截圖）

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李升回國後又分別去往侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館、徐州閆窩慘案遺址、瀋陽九一八歷史博物館、哈爾濱731部隊罪證陳列館、重慶大轟炸慘案遺址，將真實情況與靖國神社中展現的情況做對比。

李升表示，文字可以修改，展板可以選擇性刪減，但土地上留存的苦難不會憑空消失。哪一邊是正義，哪一邊是罪惡，歷史早就已經審判過了，篡改歷史的罪惡終將被歷史釘住，被刪掉的不會被遺忘，中國土地記得，中國人民記得。

李升強調，展板與文字可以被選擇性刪減，但留在中國土地上的苦難不會消失。（影片截圖）

李升強調，展板與文字可以被選擇性刪減，但留在中國土地上的苦難不會消失。（影片截圖）

靖國神社位於東京千代田區，神社內供奉有包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯。

靖國神社：圖為2020年4月21日，日本東京靖國神社的外觀。（Getty）

8月15日，外交部表示，日本二戰時期發動對外侵略戰爭，犯下慘無人道罪行。所謂「靖國神社」是日本軍國主義的精神工具和象徵，其供奉的14名甲級戰犯是發動侵略戰爭的罪魁禍首，是事實上的「戰犯神社」。無論日本政客編造何種理由，都無法隱藏其為戰犯翻案、掩蓋戰爭罪責、歪曲歷史事實，為加速「再軍事化」鋪路的真實企圖。有關錯誤行徑是對歷史正義的褻瀆，對文明底線的挑戰，對戰後國際秩序的挑釁，國際社會一致堅決反對。