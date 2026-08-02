江蘇中學生捐贈日軍罪證後遭網暴、詛咒得胃癌　 警傳喚嫌疑人

今年5月14日，內地三名中學生徐凱睿、楊宇軒、周犇自費購買並向侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館捐贈三件日軍細菌戰原始史料。但隨後，今年14歲的楊宇軒遭遇網上死亡威脅，另一名捐贈者徐凱睿亦從去年開始收到大量網上惡意信息，目前，江蘇連雲港警方已啟動保護措施並行政立案，目前已依法傳喚一名外地違法嫌疑人。



3位男孩帶去的是《九六式馬防毒面具取扱法案》、「1855部隊」經費單據和「1875部隊」經費單據，這三件日軍侵華證據，時間跨度是1936年到1945年。（新黃河）

三少年自籌萬元購史料 七三一陳列館鑑定為孤品

據《新黃河》，來自江蘇連雲港的徐凱睿、浙江台州的楊宇軒和河南長垣的周犇為三名中學生，現實中原本互不相識，因共同關注抗戰史料而走到一起。今年5月14日，三人一同前往哈爾濱侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館，捐贈三件與日軍細菌戰相關的原始文件。

來自江蘇連雲港的徐凱睿、浙江台州的楊宇軒和河南長垣的周犇一起自費購買並捐贈侵華日軍細菌戰原始密檔。（新黃河）

三名男孩將買來的史料捐贈給陳列館。（新黃河）

據悉，三人捐贈的史料包括一份《九六式馬防毒面具取扱法案》、一份「1855部隊」經費單據和一份「1875部隊」經費單據，時間跨度從1936年至1945年。其中《九六式馬防毒面具取扱法案》為日軍原始檔案，封面印有「秘」字，記錄化學戰裝備使用規範。陳列館鑑定後表示，該型號馬防毒面具的相關文件目前僅見此一件，很可能是孤品。

另外兩份單據涉及與七三一部隊協同從事細菌戰研究的兩支配套部隊，賬目記錄能夠印證其存在與運轉情況。

史料來源方面，《九六式馬防毒面具取扱法案》由徐凱睿於今年2月獨自購得。另外兩件來自湖南一位收藏家，該藏家早年從海外拍賣會購回並長期保存。三人共同與藏家商議，以一萬餘元價格購得上述文件，款項全部來自他們積攢的壓歲錢和平日節省的零花錢，最後由徐凱睿代表三人前往湖南將兩件史料帶回。

楊宇軒今年14歲，他表示自己從小就聽隔壁退伍老兵講抗日戰爭，對侵略者的暴行滿心憤慨。（新黃河）

捐贈後接連遭網上威脅 警方立案並啟動保護

徐凱睿表示，從2025年底開始，對他的網上惡意信息從未停止。有網友私信自稱日本信息會副經理，要求其交出史料，遭拒絕後表示「江蘇的是吧？行」。另有網友留言詛咒：「我會中醫看你面相，你有胃癌晚期的症狀了」「他如果自殺，我就相信他沒背景」。

徐凱睿稱，今年4月底，連雲港當地教育部門及公安部門已對他進行各類保護，警方於5月1日正式立案。7月底新一輪網上攻擊出現後，他在母親陪同下再次報案，警方再次行政立案。目前，警方已找到一名外地違法嫌疑人，經連雲港市警方發函後，當地警方已依法傳喚該嫌疑人，案件正在進一步辦理。

另據此前報道，今年14歲楊宇軒，是浙江台州一名初三學生。今年7月下旬，他在社交平台收到匿名私信，對方要求其刪除相關史料視頻，否則將對其採取「開盒」等威脅手段。針對這一情況，台州警方於7月31日向媒體證實，已正式立案，並對楊宇軒啟動專項人身安全保護。