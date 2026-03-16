曾向中國捐贈南京大屠殺照片　美當舖老闆定居中國：找到歸屬感

2022年，美國當舖老闆埃文·凱爾（Evan Kail）因向中國捐贈記載了南京大屠殺罪證的二戰相冊與中國結緣。此後，他不僅獲中國國禮感謝，更多次來到中國，並登上央視春晚，為中國人熟知。3月15日，其在社交平台發影片表示，他決定定居內地，並稱，在中國的生活「每天都有新花樣」。這一消息亦迅速登上內地微博熱搜第一名。



3月15日，曾捐二戰相冊的美國當舖老闆埃文·凱爾宣布定居中國。在其發布的影片中，他說，「life in china，新篇章，逛遍美景，嘗遍香，每天都有新花樣」。影片也展現其在北京逛街、品嘗烤鴨的生活，他也表示將嘗遍各地美食。

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埃文·凱爾社交媒體的IP定位在天津，他曾在直播中稱在天津有了家的感覺，因為天津的建築風格與自己的老家很像。他也試駕國產電動車，大讚中國智造，並稱在這里開啟事業的起點，也在這里找到了生活歸屬感。

2022年，埃文·凱爾在自己的社交賬號上發布了一條影片，表示收到一本特殊的相冊，其中有30多張紀錄了南京大屠殺的彩色照片。他在社交媒體將照片公開展示後，稱收到了很多死亡威脅，但他義無反顧地把相冊無償捐贈給了中國。他也在採訪中表示，相冊需要去中國，這是屬於中國的歷史。

相簿中有關南京大屠殺的照片。（Twitter@EvanKail）

相簿中有關南京大屠殺的照片。（Twitter@EvanKail）

2022年，凱爾會見了中國駐芝加哥總領事館代表，親自將相簿捐贈予中方。（Twitter@EvanKail）

這本相簿由埃文·凱爾以1000美元購下，並於同年11月無償捐贈給中國駐芝加哥總領事館。領事館也回贈他一封感謝信和一件中國瓷器國禮，信中稱「日軍上世紀30年代至40年代在中國所犯下的戰爭罪行，是人類歷史上最黑暗的一頁，歷史是當今社會的鏡子，『你的捐贈一定能激勵大家用善良的心去維護和平。』」

埃文·凱爾抵達北京。（網上圖片）

埃文·凱爾在天安門觀看升旗儀式。（網上圖片）

2024年11月，埃文·凱爾首次訪問中國內地，先後前往北京、天津、上海、武漢等城市。期間他還受邀參加央視蛇年春晚，被更多內地民眾認識。到訪中國時，埃文·凱爾多次表示，被中國民眾的熱情打動，有人前往機場接機，有人送花，還有網民邀請他到家鄉作客並推薦當地美食。2025年12月，他重訪南京，並承諾此後每年南京大屠殺死難者國家公祭日都會前往悼念。

今年3月15日，他正式宣布定居大陸，並將工作室設在天津。「埃文·凱爾官宣定居中國」的相關話題一度登上微博熱搜第一，有不少網民留言表示「歡迎國際友人」「為中國人民做貢獻的外國友人我們歡迎」。