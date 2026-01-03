南京大屠殺倖存者徐德明去世　享年96歲　目前在世僅剩22人

據「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」消息，南京大屠殺倖存者徐德明，於周五（1月2日）去世，享年96歲。



徐德明生前證言表示，「1937年，我家住在莫愁路。家裏有54歲的父親徐春友，以拉黃包車為生；45歲的母親徐劉氏，是家庭婦女；大哥徐德才當時20多歲；還有一個嫂子、一個侄子，全家一共7口人。」

1937年12月，日軍侵佔南京前，徐德明一家躲進附近洋人開辦的明德女子中學地下室。當年12月13日，日軍侵入南京城。徐德明說，「那天我在學校門口，看到兩個日本兵從學校搶來一批書，抱在手上。日本兵喊我 『小孩，過來』，又指向新街口方向，意思是讓我幫他們搬書。我指向那邊的校工，校工過來後給日本兵搬。兩個日本兵隨即對我拳打腳踢，每人朝我頭上打了一拳。當時我被打得疼痛難忍，跑回了家。」

徐德明。（網上圖片）

徐德明稱，「一群日本兵闖進我家，把父親抓走。他們先是將父親抓到水西門，後來又押到清涼山一帶，進行集體屠殺。曾有人在清涼山見到過父親，之後告訴了我的大哥。我們全家到處尋找父親，卻連他的屍體都沒能找到。父親遇害時，年僅54歲。後來，我們全家逃到難民區避難，睡在二樓的地板上，吃飯都很困難。大約過了一個星期，我們回到家中。」

徐德明憶述，「大哥和二哥先後被日本兵抓走做苦工，後來被放了回來。我家對面有個雜貨店老板，名叫熊長根，當時大約55歲。他因頭戴一頂小帽子，頭上留有帽箍印。日本兵來的時候，他逃跑，被日本兵連開兩槍，當場被打死。他的屍體由姑家侄子張錫田收斂，後被紅十字會收埋。在大鐧銀巷，有個人看見日本兵走過，多看了一眼，被當場砍死。」

抗戰勝利後，徐德明守着一個小煙酒店，過起了安穩的生活。1953年，他進入南京鍋爐廠當了一名車間工人，直到退休。老伴過世後，腿腳不便不常下樓的徐德明，由5個子女輪流照顧。

他說，「自己的生活很安逸很平靜，因為不再有戰爭了。」

截至目前，由南京市侵華日軍受害者援助與南京大屠殺歷史記憶傳承協會登記在冊的在世倖存者僅剩22人。