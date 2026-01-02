南京大屠殺倖存者潘巧英去世　享年95歲　目前在世僅剩23人

據「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」消息，南京大屠殺倖存者潘巧英於周四（1月1日）去世，享年95歲。目前，登記在冊的在世倖存者僅剩23人。



潘巧英。（侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館）

1937年冬天，6歲的潘巧英隨全家逃難至南京湯山鎮孟家場村，躲在竈膛裏的她，親眼目睹了侵華日軍用刺刀捅死了自己的爺爺、父親和表哥，其母為躲避追捕將繈褓中的妹妹摔溺致死。戰後，潘巧英育有兩子一女，丈夫於2002年去世。

潘巧英生前回憶，「日本兵一刀戳死了爺爺，又捅死了逃跑的父親，我表哥剛回家也被一刀戳死了。」

潘巧英。（網上圖片）

2017年12月13日，潘巧英作為10位倖存者代表出席第四個國家公祭儀式，其口述證言被侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館收錄。

截至目前，由南京市侵華日軍受害者援助與南京大屠殺歷史記憶傳承協會登記在冊的在世倖存者僅剩23人。