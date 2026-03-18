南京大屠殺倖存者關舜華去世　享年101歲　目前在世僅剩21人

據「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」消息，南京大屠殺倖存者關舜華，於周三（3月18日）去世，享年101歲。



關舜華（央視新聞）

關舜華1925年出生。1937年，她家住在中山門外坡道中山門街9號。家中有父親關志亭、母親關趙氏、哥哥關海生以及弟弟妹妹，父親以經營雜貨店為生。那時，她與丈夫劉寶貴剛剛訂婚。

日軍侵佔南京後，平靜的生活戛然而止。她回憶道：「有個叫侉子的叔叔被日本兵抓去，他去搶日本兵的刀，兩個手劃了多少印子，日本兵把他的頭砍下來。奶奶去找叔叔的頭顱，沒有找到。」

關舜華（央視新聞）

那段提心弔膽、朝不保夕的歲月，老人始終無法忘卻。她回憶道：「日本兵來了，我們嚇得天天躲在稻草堆里，日軍拿刺刀往稻草堆里戳，我和媽媽兩個人都很害怕。後來我們逃到難民區，難民區發放稀飯，米吃完了，就發蠶豆、黃豆。人最多的時候，每個人吃十顆蠶豆，一天吃三頓。」

晚年的關舜華長期臥床，身患阿爾茨海默病，由女兒悉心照料。老人曾沉痛地說：「現在電視裏演的日本人雖然是壞人，但好歹是個人！我小時候看見的，不是人啊！」

關舜華（央視新聞）

老人在世時，江蘇省人民醫院「南京大屠殺倖存者健康呵護志願服務隊」定期登門探訪，以專業醫療力量為老人提供常態化健康呵護，社區家庭醫生也時常關注老人身體健康。每逢佳節，紀念館和南京市侵華日軍受害者援助與南京大屠殺歷史記憶傳承協會工作人員都會探望老人，用溫暖的陪伴撫平歷史傷痛。