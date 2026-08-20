王星被賣豬仔｜人口販賣集團17人被公訴 涉非法拘禁、強迫賣淫等
撰文：盛昀
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2024年底，內地演員王星在泰國被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區後獲救，引發兩岸三地關注。上海檢察院近日對王星事件中的17名跨境人口販賣集團成員以涉嫌拐賣婦女罪、非法拘禁罪、搶劫罪、綁架罪等向上海市第二中級人民法院提起公訴。
近日，上海市人民檢察院第二分院經依法審查，對盤踞緬甸妙瓦底地區，以出賣人口為目的，以出國務工為誘餌，誘騙中國境內公民王某等被害人至境外，依託武裝人員強行押送至緬甸妙瓦底地區，並對眾多被害人實施搶劫、毆打、非法拘禁，對其中部分女性被害人實施姦淫和強迫賣淫，並轉賣至緬甸電詐園區從事電詐活動的跨境人口販賣集團成員王某軍、張某飛、毋某龍等17人，根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等相關規定，以涉嫌拐賣婦女罪、非法拘禁罪、搶劫罪、綁架罪等向上海市第二中級人民法院提起公訴。
此前報道
2024年12月29日，內地演員王星在微信群中看到一則赴泰國曼谷拍攝影片的通告，遂根據通告內容添加副導演「顏十六」微信，溝通赴泰國曼谷拍戲事宜。王星抵達泰國曼谷機場後，乘坐「顏十六」安排的車輛經泰緬邊境被送入緬甸妙瓦底「阿波羅」園區，隨後又被販賣至「環亞」「凱旋」等多個電詐園區。
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2025年1月8日，泰國警方確認，王星被騙出國參與選角，經泰國前往鄰國，但到達鄰國後發現被騙。同年1月11日，王星所乘回國航班抵達上海浦東國際機場。
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