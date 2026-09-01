中國叫停Meta收購案後　Manus恢復獨立運營　原創始團隊繼續掌舵

中國通用人工智能初創企業Manus在經歷Meta收購風波後，9月1日正式宣布恢復獨立運營，原創始團隊將繼續領導公司。此前，美國科技巨頭Meta於2025年12月以逾20億美元（約合140億元人民幣）完成對Manus的收購，惟中國國家發改委於2026年4月以國家安全為由叫停交易並要求撤銷。



中國通用人工智能初創企業Manus在經歷Meta收購風波後，9月1日正式宣布恢復獨立運營，原創始團隊將繼續領導公司。（X@Manus）

Manus星期二（9月1日）在其官網發佈公告，宣佈即日起正式恢復獨立運營。由肖弘（Red Xiao）、首席科學家季逸超（Peak Ji）及聯合創始人張濤（Hidecloud）組成的原創始團隊將繼續領導公司。

Manus首席科學家季逸超。（網絡圖片）

Manus創始人兼首席執行官肖弘。（網絡圖片）

Manus表示，作為一家獨立的AI智能體實驗室，將繼續突破通用AI智能體的邊界，將新功能轉化為產品，幫助用戶應對複雜任務。公司強調將保持對產品創新的不懈追求，致力於為全球用戶打造更強大的通用人工智能代理。

公告同時提及，部分用戶在過渡期間需進行數據備份與恢復，並應對訪問的臨時中斷。

Meta史上第三大併購案被中國叫停

據此前報道，Manus在中國成立，後搬遷至新加坡。2025年12月，Meta宣佈完成對Manus的收購，交易對價超過20億美元（約合140億元人民幣），躋身Meta史上第三大併購案。Meta首席執行官朱克伯格（Mark Zuckerberg）親自操盤談判，僅用十餘天便迅速敲定。

Meta擬收購中國初創AI企業Manus。（Getty）

然而，2026年4月27日，外商投資安全審查工作機制辦公室（國家發展改革委）依法依規對外資收購Manus項目作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。

據報，北京方面以國家安全為由叫停交易。官方叫停後，Meta和Manus停止了數據共享，Manus員工也不再能訪問Meta內部系統。

今年8月11日，Manus曾發佈用戶公告，宣佈即將恢復以獨立公司形式運營。