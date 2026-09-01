星宇車燈被指「羞辱式勸退」百名應屆生　據報有人向港交所投訴

針對中國汽車車燈供應商星宇股份被指「羞辱式勸退」應屆畢業生，並與其中107人解除勞動合同一事，奔馳（港譯平治）已受理相關舉報並展開進一步審查，大眾汽車則啟動專項調查。



綜合路透社、21世紀經濟網和澎湃新聞報道，德國車企大眾中國發言人星期二（9月1日）說，對於供應商星宇股份引發的相關投訴，大眾汽車集團高度重視，並已第一時間啟動專項調查，目前調查仍在進行中。

大眾中國強調：「尊重勞動者合法權益，是大眾汽車集團開展所有經營活動恪守的核心原則。這一點同樣貫穿於我們的供應鏈體系管理之中。我們要求，各項基本價值與權利必須得到充分保障。」

大眾並稱，此次審查屬於「標準程序」，調查結束後將採取「適當措施」。

2025年4月2日，德國埃姆登（Emden），圖為埃姆登港口附近停泊一艘載有大眾汽車的貨輪。（Reuters）

此前一天，奔馳星期一（8月31日）通過郵件回應舉報人稱，舉報所描述的行為不符合奔馳的企業原則，而這些原則同樣適用於所有業務合作夥伴。奔馳已將相關報告轉交專業團隊進一步審查。

據《新京報》《每日經濟新聞》等報道，星宇股份此前共招錄440名2026屆高校畢業生。這批畢業生今年7月入職，但僅一個多月後，公司便開始集中約談部分員工。人事部門以市場環境不佳為由，勸說部分員工主動離職。

星宇股份。（澎湃新聞）

車燈企業星宇解約百名應屆生。（每日經濟新聞）

據報道，公司向受影響員工提出兩個方案：一是協商離職，獲得相當於半個月工資的補償；二是從原有研發或技術崗位調往裝配、插接、螺絲緊固等生產線崗位，薪資重新核定。

事件在中國社交媒體引發對勞動權益和青年就業問題的討論。在經濟復甦不均衡的背景下，也凸顯中國供應商及其國際客戶可能面臨的勞動合規風險。

星宇車燈是中國主要汽車照明設備製造商之一，年產能達8000萬隻車燈，也是大眾、奔馳和寶馬等國際車企的供應商。對於大眾展開調查一事，公司沒有回應路透社的置評請求。

2023年3月13日，比利時布魯塞爾一家平治汽車（Mercedes-Benz）經銷店外，可見平治的標誌。（Reuters）

4月26日，在2026北京車展上，參觀者在平治公司和北汽集團展台參觀。（新華社）

星宇車燈8月27日在官網發佈致歉信，承認在處理解約事件過程中存在管理和溝通不到位的問題，但沒有證實媒體所報道的上述處理方案。常州市人社局此前通報稱，公司已對人力資源總監作出停職處理。

星宇車燈致歉信。（每日經濟新聞）

星宇股份目前正尋求在香港實現雙重主要上市，以為全球擴張計劃籌集更多資金。中國媒體報道稱，部分受影響畢業生還就公司的勞動用工問題向香港交易所提出投訴。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

