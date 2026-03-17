深圳驚現「培訓貸」騙案　保底高薪誘應屆生貸款3萬　逾百人中伏

近日多名在深圳的求職者稱，在面試過程中被招聘公司以「能力不足」為由，誘導貸款2萬至3萬（人民幣，下同）參加培訓，並口頭承諾「保底高薪」。然而，有學員支持培訓內容極度注水，甚至要求學員「有問題問AI」。據悉，涉事機構最終於今年1月「爆雷」倒閉，負責人失聯，留下過百名畢業生背負巨額債務。



保底8000月薪全是假 應屆生未入職背債近三萬

據《澎湃新聞》報道，據受害者小吳（化名）透露，他於2025年11月透過招聘平台尋找遊戲測試員工作，涉事的「宇泰弘業公司」聲稱提供月薪逾6000元及五險一金，且無需經驗。面試時，對方卻指其技術達不到標準，推薦到「才生所技術公司」進行培訓。

涉事的「雙元制人才中心」及「才生所技術公司」主要辦公點已大門緊閉。（澎湃新聞）

面試官蘇女士當時保證：「高薪包就業，月薪不到8000元不用付培訓費。」在對方軟硬兼施下，小吳簽署了一份總額2.88萬元的貸款協議，分24期償還。諷刺的是，這筆貸款直接匯入了培訓機構帳戶，小吳甚至沒見到過這筆錢，卻要每月承擔1522元的還款壓力。

學員指培訓課程注水 受害者：導師叫我哋問AI

多名學員反映，所謂的專業培訓實質上是「網上資料大雜燴」。小吳指出，第一階段只是看一些基礎文檔，若有疑問，導師的回答亦模稜兩可。另一名學員小石更爆料，他所在的培訓機構，在後期導師甚至懶得講解，直接要求學員「自己問AI」。

雙元制人才中心官網。澎湃新聞）

當學員意識到受騙要求退費時，機構則以「課程已開展」為由拒絕。更過分的是，當初承諾的「保底工作」根本不存在，機構甚至僅提供虛假的簡歷造假指導，要求學員繼續在各大平台上「盲投」簡歷。

目前，涉事的「雙元制人才中心」及「才生所技術公司」主要辦公點已大門緊閉。深圳市公安局寶安分局已於2025年12月以涉嫌詐騙罪對上述相關機構立案偵查。

涉事的「雙元制人才中心」及「才生所技術公司」主要辦公點已大門緊閉。

廣東國鼎律師事務所律師何生廷表示，先通過高薪誘餌引流，再虛構「培訓後包就業、保底高薪」的承諾，誘導學員貸款去參加培訓，這整套流程設計具有明顯的欺騙性、牟利性，屬於典型培訓貸的詐騙套路。