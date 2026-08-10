復旦美籍網紅留學生｢王水牛｣爆私生活混亂　零成本約會致多人懷孕

近期，一名活躍在內地社交平台的美國網紅「王水牛」，被多名女子公開爆料，指控其在中國留學期間私生活混亂，長期「零成本」約會，甚至在導致多名女子意外懷孕後直接拉黑失聯，引發公憤。



據悉，「王水牛」來自美國波特蘭，憑藉193公分身高、流利中文及復旦大學研究生光環，在內地短視頻平台走紅，吸引超過16萬粉絲關注。

「王水牛」在互聯網平台打造自律健身、熱愛中華文化、積極參與復旦校園活動的學霸留學生形象；亦曾擔任城市文旅活動的外籍講解員及參演微電影男主角，甚至受邀錄製綜藝節目。而最關鍵的是，他同時會在評論區為帶照片留言的女粉絲起英文名。

「王水牛」自稱就讀復旦大學。目前在網絡擁有超過16萬粉絲。

「王水牛」自稱就讀復旦大學。目前在網絡擁有超過16萬粉絲。

「王水牛」自稱就讀復旦大學。目前在網絡擁有超過16萬粉絲。

「王水牛」會在其評論區為女性粉絲起英文名。

「王水牛」會在其評論區為女性粉絲起英文名。

「王水牛」會在其評論區為女性粉絲起英文名。

據爆料截圖和公開平台的聊天記錄可見，他會在評論區的女粉絲中選擇長相漂亮的私聊，然後將對方約到家中。此外，亦有人控訴，王水牛「零成本約會」， 在約會過程中態度隨意，每次出門吃飯、開房及交通等各項花費，竟然全數由女方承擔。

在上海期間，王水牛亦自稱交往過逾百名女性，並經常同時與多人保持親密關係。甚至在親密交往期間不採取安全措施，導致多名女子意外懷孕。有截圖顯示，一名女性在評論區稱「我們之間還有一個孩子」，另有人回覆「他是不是也勸你打掉」，第三名女性則回覆稱「是的，打過2次。」

爆料稱，當涉事女性找其溝通墮胎及補償等後續責任事宜時，王水牛完全不願意負起責任，反而採取不溝通態度，直接將女方刪除好友及拉黑，切斷所有聯繫方式失聯，讓女方獨自承受身體與心理的雙重傷害。

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目前，「王水牛」已將其社交平台帳號設為私密，未回應相關指控。復旦大學亦未回應事件。

外國人在中國就業、讀書近年來已引發大量爭議。2019年，有內地山東大學的Buddy Scheme（山東大學稱為「學伴項目」）中，該學校專門為每個留學生配三個異性學伴，遭網民直斥這是為留學生「拉皮條」（即扯皮條、做馬伕）。

去年，大連工業大學一名女大學生李某某，因與烏克蘭電競選手Zeus「一夜情」，遭學校開除並指控女生「有損國格」，遭網民批評，被放出私密影片的女生也是受害者，「有損國格的帽子過於嚴重。」

本次「王水牛」事件發生後，官媒《環球時報》前主編胡錫進亦接連發聲，表示「如果事情基本屬實，相信王水牛在中國網絡『社死』、包括被復旦開除都是跑不了的事情。」他亦指出，歐美人中的確有一群人渣級流氓，在中國混，有些不僅玩弄了中國女孩的感情，還在外網炫耀中國女孩是「easy girl」。面對這種情況，要剝奪這些混帳的囂張底氣。

在加強保護中國女孩的同時，還需要中國社會繼續發展、繁榮富裕的漫長進程不斷滲透進民眾的集體自信和個人自尊中，支持對那些西方人渣的清晰辨識。胡錫進稱，相信「王水牛」的結局是「哪來滾回哪里去」；但若指控失實，「也要有思想準備，那樣的可能性不是零。」