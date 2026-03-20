中國直播團隊加速出海　攻印尼市場月賺45萬美元　打造女團經濟

中國直播團隊加速「出海」，在印尼市場打造娛樂直播公會並取得可觀收益，引發關注。內媒《九派新聞》3月19日報道，一支由中國團隊運營的TikTok娛樂直播公會，透過本土化內容與團播模式，在當地迅速崛起，月營收約達45萬美元。



《九派新聞》報道指出，該公會名為NovaVista Media，由業者「達爾文」在印尼創立。其以打造「國民偶像女團」為核心，透過PK賽、舞蹈秀等形式吸引觀眾，其中約七成粉絲為年輕女性，該工會成立僅3個月，已登頂當地榜首。

達爾文向《九派新聞》表示，團播的定位是一款符合本地文化的平民版綜藝，並強調並未照搬中國模式，而是依據印尼文化進行調整。「印尼人的審美、消費習慣、宗教禁忌，跟國內完全不一樣，我們也沒有完全照搬國內，而是結合了印尼當地文化。」

在內容設計上，報道介紹團隊透過具娛樂性的橋段吸引流量，例如讓當地主播用筷子吃火鍋並配合跳舞，形成新奇效果，曾創下單場2.6萬人同時在線的紀錄。頭部女團最高月營收約13萬美元。

對於市場策略，達爾文強調不採用「曖昧經濟」，即主播與打賞者私下建立情感連結以換取禮物。他認為「曖昧經濟是沒有前景的」，並指出該模式容易導致主播流失，因此堅持走內容路線「不擦邊」，不做曖昧，走粉絲經濟，「我們的團更像是韓國的練習生，本地小綜藝」。

在主播管理方面，公會亦設有嚴格規範，如果發現主播違反規定，私下跟打賞者聯繫，工會會依據合同直接開除。他指出，平台透過人臉識別機制防止主播流動，一旦違規，可能無法再進入相關行業。

此外，主播每日直播時間需達6小時以上，在公司工作時間不低於8小時，各團隊亦需達到既定營收標準，否則可能被調整或解散。

在團隊構成方面，除少數管理層來自中國，其餘成員多為印尼本地人。達爾文表示，不建議以中國管理模式直接套用於當地員工，「你不能拿國內的模式去要求別人，本身就是兩種文化風俗」。

隨著市場競爭升溫，達爾文指出，目前印尼娛樂直播公會已從最初約20多家增至600家，團播團隊達三四百個，競爭明顯加劇，現在入行門檻已越來越高，需要持續投入場景、內容與設備。對於未來發展，達爾文透露，希望將直播公司轉型為MCN機構，培養藝人並拓展綜藝、短劇等業務。