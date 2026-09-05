颱風「科羅旺」拐彎　新颱風「杜鵑」可能生成　廣東省氣溫將上升

據中央天氣台發布的颱風最新路徑顯示，今年第24號颱風「科羅旺」（Typhoon Krovanh，又稱第24號颱風）的中心5日上午8時位於琉球群島那霸市西北方向大約195公里的海面上，中心附近最大風力9級（23米/秒）。



在「科羅旺」的東南側有熱帶擾動在活躍中，未來有可能加強為編號颱風「杜鵑」。廣東氣象部門表示，強降雨過程已結束，預計未來三日天氣總體平穩。



受颱風「沙德爾」外圍環流和冷空氣影響，廣東近日喜提「秋日體驗卡」。（廣東天氣）

熱帶擾動97W活躍 或將加強為颱風「杜鵑」

9月5日上午10時，中央氣象台繼續發布颱風藍色預警。「科羅旺」（熱帶風暴級）的中心5日上午8時位於琉球群島那霸市西北方向大約195公里的海面上，中心附近最大風力9級（23米/秒）。預計，「科羅旺」將以每小時15-20公里的速度向偏南方向移動，強度變化不大。

「科羅旺」（熱帶風暴級）的中心5日上午8時位於琉球群島那霸市西北方向大約195公里的海面上，預計將以每小時15-20公里的速度向偏南方向移動，強度變化不大。（中央氣象台）

據中國天氣網消息，目前在颱風「科羅旺」東南側有個熱帶擾動97W也在活躍中，未來它有可能加強為編號颱風。按照颱風命名表，下一個颱風的名字是「杜鵑」。各家模式預報它將士北上路徑為主，或奔向日本。

目前在颱風「科羅旺」東南側有個熱帶擾動97W也在活躍中，未來它有可能加強為編號颱風。按照颱風命名表，下一個颱風的名字是「杜鵑」。（中國天氣網）

目前在颱風「科羅旺」東南側有個熱帶擾動97W也在活躍中，未來它有可能加強為編號颱風。按照颱風命名表，下一個颱風的名字是「杜鵑」。（中國天氣網）

廣東氣象部門：未來3天天氣總體平穩

9月5日，廣東氣象部門表示，廣東強降雨過程已結束，粵北、粵東市縣仍需注意防範地質災害的滯後性風險。預計，未來三天廣東天氣總體平穩，部份市縣有陣雨，氣溫逐漸上升。

9月5日，廣東氣象部門表示，廣東強降雨過程已結束，預計未來三天廣東天氣總體平穩。（廣東天氣）

5日，粵北和粵東市縣陰天間多雲，有陣雨，其餘市縣多雲間陰天，局部有陣雨。6日，廣東大部多雲間陰天，其中珠三角南部和粵東市縣有分散小雨。7日至8日，廣東大部多雲間晴，局部有陣雨。