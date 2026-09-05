颱風「科羅旺」拐彎 新颱風「杜鵑」可能生成 廣東省氣溫將上升
撰文：吳真銘
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據中央天氣台發布的颱風最新路徑顯示，今年第24號颱風「科羅旺」（Typhoon Krovanh，又稱第24號颱風）的中心5日上午8時位於琉球群島那霸市西北方向大約195公里的海面上，中心附近最大風力9級（23米/秒）。
在「科羅旺」的東南側有熱帶擾動在活躍中，未來有可能加強為編號颱風「杜鵑」。廣東氣象部門表示，強降雨過程已結束，預計未來三日天氣總體平穩。
熱帶擾動97W活躍 或將加強為颱風「杜鵑」
9月5日上午10時，中央氣象台繼續發布颱風藍色預警。「科羅旺」（熱帶風暴級）的中心5日上午8時位於琉球群島那霸市西北方向大約195公里的海面上，中心附近最大風力9級（23米/秒）。預計，「科羅旺」將以每小時15-20公里的速度向偏南方向移動，強度變化不大。
據中國天氣網消息，目前在颱風「科羅旺」東南側有個熱帶擾動97W也在活躍中，未來它有可能加強為編號颱風。按照颱風命名表，下一個颱風的名字是「杜鵑」。各家模式預報它將士北上路徑為主，或奔向日本。
廣東氣象部門：未來3天天氣總體平穩
9月5日，廣東氣象部門表示，廣東強降雨過程已結束，粵北、粵東市縣仍需注意防範地質災害的滯後性風險。預計，未來三天廣東天氣總體平穩，部份市縣有陣雨，氣溫逐漸上升。
5日，粵北和粵東市縣陰天間多雲，有陣雨，其餘市縣多雲間陰天，局部有陣雨。6日，廣東大部多雲間陰天，其中珠三角南部和粵東市縣有分散小雨。7日至8日，廣東大部多雲間晴，局部有陣雨。
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