星宇股份批量解約應屆生惹禍　總經理扣薪12個月　人力總監遭免職

針對中國汽車車燈供應商常州星宇車燈股份有限公司因8月初對107名新入職大學生處理不當，引發重大輿情。



公司9月6日發佈內部處罰決定，總經理周曉萍被扣薪12個月，副總經理李樹軍被扣薪6個月及調整分工，人力資源總監俞志明遭免職，人力資源部部長李梅被降職調崗。此前常州市人社局已通報企業「方法簡單生硬，缺乏充分有效溝通」。



圖為2026年7月星宇股份應屆生入職報到現場。（鳳凰網）

107名應屆生入職一個月遭勸退

據《央廣網》，今年夏季星宇股份共招錄2026屆高校畢業生440名。惟入職僅一個多月，其中107人被要求離職，被曝以「離職或調崗『打螺絲』二選一」方式勸退。

事件曝光後引發社會廣泛關注，常州市人社局8月25日通報指企業「協商過程中方法簡單生硬，缺乏充分有效溝通，造成不良影響」，企業其後致歉並對人力資源總監作出停職處理。

星宇股份。（澎湃新聞）

值得注意的是，有消息指，被解約應屆生將約談錄音、聊天記錄、勞動合同等證據整理成100多頁中英文材料，分別寄往歐盟供應鏈合規渠道、港交所ESG申訴通道，以及星宇股份的核心客戶奔馳、寶馬、大眾等歐洲車企的供應鏈舉報系統。

車燈企業星宇解約百名應屆生。（每日經濟新聞）

投訴很快引發連鎖反應。據此前報道，9月1日，大眾中國確認已針對相關投訴啟動專項調查，強調「尊重勞動者合法權益是貫穿於供應鏈管理的基本原則」。

奔馳8月31日通過郵件回應舉報人稱，舉報所描述的行為不符合奔馳的企業原則，而這些原則同樣適用於所有業務合作夥伴。奔馳已將相關報告轉交專業團隊進一步審查。

此外，星宇股份目前正尋求在香港實現雙重主要上市，以為全球擴張計劃籌集更多資金。中國媒體報道稱，部分受影響畢業生還就公司的勞動用工問題向香港交易所提出投訴。

2023年3月13日，比利時布魯塞爾一家平治汽車（Mercedes-Benz）經銷店外，可見平治的標誌。（Reuters）

四名高管受罰 總經理扣薪一年

據澎湃新聞、新京報等媒體報道，星宇股份9月6日發佈編號「星宇字（2026）第（007）號」內部文件，就「8月初對部分新入職大學生事項處理不當造成的重大影響」作出處罰決定。

處罰具體包括：總經理周曉萍被扣薪12個月；副總經理李樹軍調整分工，不再分管人力資源，並扣薪6個月；人力資源總監俞志明被免職；人力資源部部長李梅被降職調崗。文件稱決定即日起生效。

周曉萍為星宇股份創始人及實際控制人，被稱為「常州女首富」。星宇股份是國內主要的汽車車燈生產商之一。（南方都市報）

周曉萍為星宇股份創始人及實際控制人，被稱為「常州女首富」。星宇股份是國內主要的汽車車燈生產商之一。