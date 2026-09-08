工信部：有序部署萬卡、十萬卡及以上智算集群　適配國產算力晶片

工業和信息化部近日印發《信息通信行業發展「十五五」規劃》，明確提出加快部署萬卡、十萬卡及以上的智算集群，部署推理算力設施，加大力度適配國產算力晶片。



國產AI算力邁入萬卡集群時代。（澎湃新聞）

規劃中提到，要提升算力設施發展水平。加快全國一體化算力網建設，構建「樞紐-區域-邊緣」多層次算力設施體系，有序部署萬卡、十萬卡及以上智算集群，面向場景按需部署推理算力設施，加大力度適配國產算力晶片。深化算力自動化監測與供需匹配，提高算力資源利用率。加強算力關鍵共性技術研發與應用，探索太空算力技術前瞻研究及生態培育，持續完善算力標準和評價體系建設，深入實施算力強基揭榜行動。

面對英偉達的挑戰，中國的國產算力地圖正在形成

「萬卡」與「十萬卡」指的是由一萬張或是十萬張以上的專用AI加速晶片（如GPU、TPU）互聯組成的高性能運算智能集群，也是用以訓練大型AI模型的極端龐大算力規模的代指。

通過萬卡、十萬卡算力集群，原本需要幾十年才能完成的大模型訓練週期將縮短至數週或者數天。不過，晶片到位的同時，亦需要克服龐大的電力消耗。

據央視新聞8月9日報道，中國首個全國產10萬卡AI超集群，在國家超算互聯網鄭州核心節點投入運行使用，主打科學計算與智能計算的融合算力，標誌著算力網建設進入10萬卡級部署新時代。