今年首個秋颱「杜鵑」或來襲　明起華南地區南部持續降雨

據中國天氣網消息，目前，南海上有一個熱帶系統正在活動，未來它可能加強為今年第25號颱風「杜鵑」，或成為今年影響中國的首個秋颱風。9月12日起至下周，它將給華南多地帶來持續性降雨。



熱帶擾動或生成颱風「杜鵑」 明起華南地區南部持續降雨

中國天氣網氣象分析師周麗賢介紹，目前在南海活動的熱帶擾動個頭不大，結構比較鬆散，東側和北側對流相對較為旺盛。未來它大概率發展為熱帶低壓，由於海溫以及風切變條件都一般，是否會加強為今年第25號颱風「杜鵑」還有待觀察。但無論其是否升級為颱風，明（12日）起至下周初，都將給華南南部帶來持續性降雨。

據中國天氣網消息，目前，南海上有一個熱帶系統正在活動，未來它可能加強為今年第25號颱風「杜鵑」。（中國天氣網）

受南海熱帶系統影響，9月12日至15日，海南、廣東沿海、廣西南部將遭遇持續性明顯降雨，部份地區有大到暴雨，局地大暴雨。其中海南的雨勢更為明顯，城市中，瓊海、萬寧、陵水以及瓊中等地將遭遇大雨或暴雨。周麗賢介紹，15日以後，隨着這個熱帶系統西行，海南降雨明顯減弱。

9月12日起至下周初，華南南部將有持續性降雨。（中央氣象台）

秋颱風在冷空氣參與下風雨影響範圍更大

在氣象學上，9月至11月生成的颱風稱為「秋颱風」。中國天氣網盤點的1949年至2020年大數據顯示，在西北太平洋和南海，平均每年生成秋颱風10.7個，其中有2.34個登陸中國。

在西北太平洋和南海，平均每年生成秋颱風10.7個，其中有2.34個登陸中國。（中國天氣網）

秋颱風影響期間常有冷空氣參與，風雨影響範圍更大。初秋時節冷空氣強度不太強，通常不足以削弱颱風。同時，由於颱風活動期間會帶來充沛的暖濕水汽，在冷空氣的參與下，可能在颱風外圍或較遠的地方也激發較強的降水，導致秋颱風的影響範圍往往更廣。

中國天氣網提醒，目前活躍的熱帶擾動，將於周末至下周初給南海中北部及華南南部帶來較強風雨天氣，局地有暴雨或大暴雨。華南沿海的公眾需密切關注預警預報信息，留意熱帶系統發展動向，外出避開強降雨時段。