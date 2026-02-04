長和賣碼頭｜外交部：誰在尋求霸佔運河？國際社會有目共睹

巴拿馬最高法院於1月29日宣布，當地政府與長和簽署、就巴拿馬運河兩端港口特許經營權違憲，兼且取消合同。外交部發言人林劍則在記者會上批評，「誰在尋求霸佔運河？誰在以法治之名行破壞國際法之實？國際社會有目共睹」。



林劍2月4日在例行記者會上回答有關提問時表示，中方已就巴拿馬最高法院對有關港口判決作出回應，港府也已就此發表聲明。

2025年10月16日，外交部發言人林劍主持例行記者會。（外交部網站）

林劍稱，中方將堅決維護中國企業的正當合法權益。美方有關言行再次暴露自身冷戰思維和意識形態偏見，「誰在尋求霸佔運河？誰在以法治之名行破壞國際法之實？國際社會有目共睹。」

財政司司長陳茂波2月4日在立法會出席前廳交流會後，被問到巴拿馬裁決對香港和巴拿馬的雙邊貿易有何影響時表示，會堅決維護企業合法經營權益。港澳辦亦發表署名文章，認為有關裁決罔顧事實、背信棄義，嚴重損害香港企業合法權益。

港府早前就事件發表聲明表示強烈不滿及堅決反對，又說基於現時巴拿馬的情況，香港企業應認真審視現時及未來在當地的投資。