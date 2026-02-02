長和出局、馬士基接掌巴拿馬運河港口　難撼中國在拉美地緣影響力

在巴拿馬最高法院裁定，香港首富李嘉誠旗下長和子公司運營巴拿馬運河港口的合同違反憲法後，巴拿馬海事局說，丹麥航運巨頭馬士基將暫時接管巴拿馬運河兩個港口的運營權。



美國總統特朗普去年在就職演說中稱，「中國正在運營巴拿馬運河」，此後還表示不排除動用武力收回運河。特朗普堅持固防西半球的強硬表態，讓巴拿馬運河成為美中在拉美地緣政治博弈的前線戰場。

繼美國活捉委內瑞拉總統馬杜羅後，巴拿馬高院最新裁決被部分西方媒體視為，美國在拉美取得又一外交勝利。不過，受訪學者分析，特朗普政府迄今仍難撼動中國在拉美的地緣經濟影響力。

2024年8月12日，新加坡馬士基金牛座（MAERSK TAURUS）貨櫃船通過巴拿馬運河的科科利船閘（Cocolí Locks）的擴建河道。（Reuters）

法新社報道，巴拿馬海事局1月30日宣布，馬士基集團旗下港口運營商APM碼頭公司，將擔任位處巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港和克裡斯托瓦爾港的「臨時管理方」。

巴拿馬高院1月29日裁定，長和子公司運營巴拿馬運河港口的特許經營權合同違憲。裁決書稱，相關合約存在「過度偏袒」長和的條款。

長和旗下巴拿馬港口公司（PPC）自1997年起獲巴拿馬港口的運營合同，並在2021年於上一屆巴拿馬政府執政期間獲續約，為期25年。

關於撤銷巴拿馬港口公司合約一事，最早由巴拿馬審計部門去年提出。審計部門認為特許經營權違憲，並指長和未向巴拿馬政府支付12億美元稅金。

2025年3月4日，巴拿馬巴拿馬城，圖為長和在巴拿馬營運的巴爾博亞港碼頭一景。（Reuters）

《華爾街日報》報道，長和將無法對巴拿馬高院的裁決提出上訴，但可以要求澄清說明，此舉或能推遲長和運營權被正式終止的日期。長和旗下公司暗示，可能將事件提交國際仲裁。

中國外交部表示，將採取一切必要措施，堅決維護中企權益；美國國務卿魯比奧則在X平台上稱，華盛頓對巴拿馬高院的裁決「感到鼓舞」。

長和去年3月公布，以228億美元向貝萊德等美資組成的財團悉數出售在23個國家營運的43個港口權益，包括巴拿馬港口90%股權。

中國據報對此大表不滿。美媒去年7月報道，北京表明，除非中國遠洋海運集團獲得多數股權，否則將阻止交易。

2025年1月31日，巴拿馬巴拿馬城，圖為民眾在暴力示威中焚毀帶有特朗普和魯比奧肖像的星條旗。（Reuters）

南京大學國際關係學院院長朱鋒認為，巴拿馬高院的判決，顯然是在特朗普政府施壓下妥協的結果，並預判美國對巴拿馬運河港口的監管將步步推進。

他向《聯合早報》分析，中國需面對特朗普新門羅主義下，美國試圖控制拉美地區港口、石油、礦產等多種關鍵資源的新形勢挑戰。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院附屬資深研究員黎良福則評估，經巴拿馬高院裁定運營合約違憲後，巴拿馬政府下一步可能奪取運河港口營運控制權或實施國有化，隨後轉交美國公司管理。

黎良福說：「中國政府同意或不同意長和出售港口已無關緊要。因為一旦判了違憲，就成了巴拿馬國內事務，巴拿馬政府有權決定如何處理。」

隨着中國經濟崛起與國際地位的提高，中國與拉美的雙邊關係日益熱絡。圖為2018年12月3日，中國國家主席習近平（左三）和夫人彭麗媛（右二）在巴拿馬城同巴拿馬總統巴雷拉共同參觀巴拿馬運河新船閘。（新華社）

黎良福分析，雖然北京在巴拿馬運河港口事件受挫，但中國長期在拉美構建的經濟影響力將難撼動。他說，中企願承擔在發展中國家深入拓展的風險，也看準這是他們能佔據市場的比較優勢，美企則不願承擔風險。

智利天主教大學政治學研究所副教授烏爾迪內斯（Francisco Urdinez）1月30日在駐華外國記者協會線上活動上也說，中國在2001年至2020年間在拉美地區建立的經濟影響力，加速了美國在拉美霸權地位的衰落，這並非源於宏大戰略，而是北京填補了華盛頓當時對拉美失去興趣後留下的空白。

他認為，馬杜羅事件雖然展示了美國軍事實力，但也暴露「美國無法透過經濟手段與中國抗衡的挫敗感」。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

