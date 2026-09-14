162噸魔芋爽原料二氧化硫超標　衛龍客服：已退回未用於任何產品

近日，內地網紅零食「魔芋爽」162噸原料，因二氧化硫超標被海關攔截。9月14日，品牌方「衛龍」的電商平台客服表示，該批原料已按法規退回，沒有用於任何衛龍產品。



海關總署進出口食品安全局披露的信息顯示，河南衛龍食品企業電商發展有限公司從印度尼西亞進口的162噸魔芋粉因二氧化硫超出《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》（GB2760-2024）限量標準，被青島海關依法攔截。

衛龍「魔芋爽」。（小紅書）

《北京青年報》報道，衛龍客服表示，一批進口魔芋原料在海關口岸環節被抽檢出不符合中國相關食品安全進口標準，該批原料已按法規退回，沒有用於任何衛龍產品，與衛龍在售產品無關。

資料顯示，魔芋粉是衛龍「魔芋爽」等零食的主要原料。由於魔芋在加工中易氧化褐變，行業常用二氧化硫熏蒸來護色、防腐。不過，超限量攝入二氧化硫可能刺激咽喉、引發消化系統疾病，長期食用或影響鈣吸收、損害肝腎功能。

衛龍「魔芋爽」。（小紅書）

值得一提的是，衛龍並非首次在進口魔芋原料上出問題。2020年8月，青島衛龍食品從印尼進口的101.54噸乾魔芋片，就因「未獲檢驗檢疫準入」被拒入境。2024年，因被檢測出日本禁用的食品添加劑TBHQ(特丁基對苯二酚)，超43公斤的衛龍「親嘴燒」產品在日本被召回。