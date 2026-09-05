甘肅蘭州萵筍收購時用檸檬黃、亮藍著色劑染色　官方查處6家企業

9月5日，內地博主「大雷的食品科普日常」發布影片稱，甘肅蘭州榆中縣疑似存在「染色萵筍」的情況，並上傳了多個菜農正在現場操作化學物品的照片、影片，引起廣泛討論。



同日，甘肅蘭州榆中縣農業農村局、榆中縣市場監管局發布情況通報稱，榆中縣農業農村局、市場監管局發現有6家企業在萵筍收購環節違法使用了果綠食品添加劑，即依法對其進行立案查處，同時對其他蔬菜收購倉儲經營主體進行了集體約談警示。



內地博主發布影片曝光甘肅蘭州榆中縣疑似存在「染色萵筍」的情況。（微博）

內地博主發布影片曝光甘肅蘭州榆中縣疑似存在「染色萵筍」的情況。（微博）

多家蔬菜倉庫用著色劑浸泡萵筍

綜合《央視新聞》、《上觀新聞》報道，據博主張先生透露，日前，他走訪了榆中縣定遠鎮、搭連鎮等地的13個蔬菜倉庫，在一半以上的倉庫內發現有菜農使用不明液體浸泡萵筍。

在其中一個現場，他發現了一瓶標註為「復配食品添加劑復配著色劑」的產品，顏色顯示為果綠。他從3家不同蔬菜倉庫抽取了用於浸泡萵筍的溶液樣本，經實際檢測，其中2份溶液中檢出了亮藍和檸檬黃。

在其中一個現場，張先生發現了一瓶標註為「復配食品添加劑復配著色劑」的產品，顏色顯示為果綠。（上觀新聞）

經實際檢測，其中2份溶液中檢出了亮藍和檸檬黃。張先生表示，這2種物質雖是允許使用的食品添加劑，但不得用於蔬菜加工環節，商戶的行為涉嫌違法超範圍使用。（上觀新聞）

他表示，這2種物質雖是允許使用的食品添加劑，但不得用於蔬菜加工環節，商戶的行為涉嫌違法超範圍使用。

添加劑浸泡環遮蓋萵筍發黃、表皮損傷等問題

張先生表示，這些操作多發生在村級代辦收購後的集散點，大量萵筍經農戶採收後，交由代辦統一收購，再運至集散點進行預處理，隨後長途發往全國各大城市。添加劑浸泡環節在集散店內完成。張先生指出，商戶使用檸檬黃、亮藍等人工合成著色劑調配的液體浸泡萵筍，主要目的是遮蓋萵筍在採收存放過程中出現的發黃、表皮損傷等問題，以統一外觀色澤。

內地博主發布影片曝光甘肅蘭州榆中縣疑似存在「染色萵筍」的情況。（微博）

問題萵筍已銷毀 官方查處6家違規企業

9月5日，榆中縣農業農村局工作人員表示，上周已開展現場督查，問題萵筍已查封銷毀。有關部門人士介紹，外地經銷商在加工分揀清洗過程中出現超範圍使用食品添加劑情況，「著色劑主要成份是檸檬黃和亮藍」。該人士強調，當地農戶不存在給萵筍染色的行為。

內地博主發布影片曝光甘肅蘭州榆中縣疑似存在「染色萵筍」的情況。（上觀新聞）

同日，針對網上反映的「萵筍收購環節染色」相關問題，榆中縣農業農村局、市場監管局近日對全縣53家蔬菜收購倉儲經營主體進行了聯合執法監督檢查，發現有6家企業在萵筍收購環節違法使用了果綠食品添加劑，即依法對其進行立案查處。同時，對其他蔬菜收購倉儲經營主體進行了集體約談警示。

當地農監中心一工作人員表示，涉事萵筍添加的檸檬黃、亮藍，本身屬於合規食品添加劑，但根據國家食品安全標準，色素嚴禁用於新鮮生鮮蔬菜，可用於糖果、飲料等類別。另一工作人員表示，除色素外，涉事萵筍未檢出重金屬、甲醛等有毒有害物質，已啟動常態化巡查監督，杜絕類似違規行為。