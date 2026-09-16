｢世紀工程｣平陸運河今日通航　104座橋連接兩岸兼建動物專屬通道

歷時逾4年建設，西部陸海新通道骨幹工程平陸運河今日（9月16日）建成通航。這條全長134.2公里的運河北起廣西南寧橫州市平塘江口，經欽州市靈山縣陸屋鎮，沿欽江進入北部灣，按內河Ⅰ級標準建設，可通航5000噸級船舶。通航後，江海直達船可「全程不換船、不中轉」，從內河港口直接駛往中國沿海及東盟國家主要港口。



上下兩圖分別爲2026年8月18日和2022年8月27日拍攝的平陸運河起點平塘江口和鬱江江段。（新華社）

據新華社報道，平陸運河於2022年8月28日開工，是新中國成立以來第一條國家層面統籌建設的通江達海運河工程，也是西部陸海新通道骨幹工程及加快建設交通強國的標誌性工程。

全長134.2公里 可通航5000噸級船舶

平陸運河北起南寧橫州市平塘江口，經欽州市靈山縣陸屋鎮，沿欽江進入北部灣，全長134.2公里。

運河按內河Ⅰ級標準建設，是國內通航等級最高的運河，可通航5000噸級船舶。全線設有企石、馬道、青年三大樞紐，其中部份工程創下多項「世界之最」。

在正式通航前，運河已進行船舶通航全要素綜合演練。9月7日，巴拿馬籍外貿船舶「北港南寧博潤號」集裝箱貨輪通過青年樞紐船閘；翌日，該貨輪在南寧港吊運集裝箱。報道稱，該船此前從欽州港進入平陸運河並順利靠泊南寧港，成為南寧港停靠的第一艘國際航行船舶。

馬道樞紐水位落差29.6米 船閘面積相當於1.5個足球場

三大樞紐之中，馬道樞紐是世界在建最大的內河省水船閘，閘室面積相當於1.5個足球場，可以同時容納多艘大型船舶。

馬道樞紐同時是世界最高水頭的內河省水船閘，水位落差達29.6米，以解決大落差帶來的通航難題。

船閘運行效率亦是工程重點。據新華社報道，馬道樞紐和企石樞紐的閥門啟閉速度為世界最快，每個工作閥門重達70噸，開門僅需1分鐘，關門則只需30秒。

沿線涉及104座橋 設國內首座跨大型運河動物專屬通道橋

除了船閘和航道，橋樑亦是平陸運河工程的重要部分。新華社形容，平陸運河亦是一項「百橋工程」，沿途涉及104座橋樑，其中27座為跨運河主橋。

這些橋樑既包括連接運河兩岸交通的橋樑，也包括專門為野生動物遷徙而設的通道。

其中，平陸運河專用動物通道橋位於欽州市靈山縣舊州鎮，全長240米、橋面寬20米，專門為斑林貍、豹貓等野生動物預留遷徙空間，是國內首座跨大型運河的野生動物專屬通道橋。

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運河建設亦涉及沿線民生設施。2024年秋季學期，平陸運河沿線6所回建及新建小學建成並交付使用，被當地師生及居民稱為「運河小學」。

設兩座綜合水上服務區 另有6處專業錨地

為配合船舶通航，平陸運河全線布局兩座綜合性水上服務區，分別為欽州水上服務區和新福水上服務區，另設6處專業錨地。

在欽州，運河與城市的關係尤其密切。平陸運河流經欽州市區後通向北部灣，其中以G75蘭海高速欽江大橋橋面南側邊緣的垂直投影線作為河海分界，北側水域屬內河水域，南側則為海域。

運河沿線亦保留不少地方文化元素。欽州市子材大橋以民族英雄馮子材命名；位於欽江沿岸的欽江古龍窯，則是傳承坭興陶燒製技藝的重要載體，具有文物保護和利用價值。

廣西布局「葉脈式」向海產業

平陸運河帶來的變化並不限於航運。按照平陸運河經濟帶發展規劃，廣西正以平陸運河經濟帶為主脈，加快打造「葉脈式」向海產業布局。

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運河沿線及相關產業，包括中馬欽州產業園區的風電設備生產、欽州農產品加工，以及柳州的汽車智能製造、工程機械等產業。運河通航後，將直接形成廣西及西南地區通往東盟方向運距最短、成本更優、效率更高的出海通道。

其中一個關鍵改變，是江海直達船可以「全程不換船、不中轉」，從內河港口直接駛往中國沿海港口以及東盟國家主要港口，進一步連接西南腹地與北部灣。

距離平陸運河最近的海港北部灣港欽州港區，本身也是西部陸海新通道的重要組成部分。隨着運河通航，西南內陸與北部灣之間增加一條新的水運通道。

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廣西與運河的淵源可以追溯至2000多年前。古人在廣西興安開鑿靈渠，如今已成為「世界灌溉工程遺產」。

2000多年後，同樣在廣西，一條面向北部灣的新運河建成通航。

據新華社形容，從古代靈渠到今日平陸運河，跨越千年的水運文化延續至今，平陸運河亦將推動西南腹地從「內陸末梢」走向「開放前沿」，並推動西部地區與高質量共建「一帶一路」有機銜接。