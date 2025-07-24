MrBeast中國首場直播時間曝光！比IShowSpeed更紅 送百萬當碎銀
撰文：快科技
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日前，海外頂流博主野獸先生（MrBeast）宣佈將在美國隔空開啟其中文網路平台直播首秀，並定於7月26日在快手播出。
野獸先生本名Jimmy Donaldson，被稱為「全球第一網紅」。野獸先生在YouTube擁有4.15億粉絲，全平台賬號粉絲約8億，比今年3月來中國的美國網紅「甲亢哥」IShowSpeed還火。
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野獸先生還是全球收入最頂尖的視頻博主，登上2023福布斯頂尖創作者排行榜第一名。據媒體報道，野獸先生最早將於今年第四季度來中國拍攝大型挑戰節目。
據了解，野獸先生的視頻內容以「撒錢+挑戰」模式著稱，擅長打造視覺奇觀。其節目一方面設置規模龐大、耗時極長的大型極限挑戰，邀請挑戰者參加。另一方面是高成本的撒錢和送禮，成功者可獲得鉅額現金獎勵。
此外，野獸先生有些視頻還專注於慈善，如幫助聾人第一次聽到聲音、幫助白內障患者重見光明等。
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