IShowSpeed去年深圳買的3萬元華為三摺機跌落海　崩潰畫面登熱搜

美國知名網紅IShowSpeed（甲亢哥）近日在直播時發生意外，他把自己去年在大陸廣東省深圳市購買、要價4000美元（約31000港元）的華為三摺手機，不慎掉入海中，當場情緒崩潰，影片曝光衝上熱搜。



華為手機掉進海裡傻眼

從直播畫面可見，IShowSpeed當時騎著水上電單車載著友人，在海邊愉快玩樂，豈料他突然發現帶在身上的手機意外滑落，掉到海裡。

IShowSpeed（甲亢哥）近日直播時把去年在深圳買的4000美元華為三摺手機掉入海中，當場崩潰。（微博@第一現場）

IShowSpeed因華為三摺手機掉下海而崩潰的畫面在大陸網上瘋傳：

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他當場愣住，隨後情緒明顯低落，不斷懊惱地說：

我的中國手機！我大老遠跑到中國買的手機！

他並直呼「花了4000美元」，神情非常沮喪。

據了解，IShowSpeed遺失的是華為Mate XT三摺疊機型，於2024年9月發布，該機型採用獨特的「內折+外折」設計，展開後擁有10.2吋大螢幕，並結合華為影像XMAGE與AI功能，主打高端生產力，屬於高價旗艦產品。

現年21歲的IShowSpeed本名沃特金斯（Darren Jason Watkins Jr.），其YouTube頻道擁有5千萬訂閱，是知名網紅，2025年3月18日他宣布到中國大陸和香港參訪並直播，引發轟動，官媒《新華社》、《央視》等都對他給予正面評價。

IShowSpeed的YouTube頻道擁有逾5千萬訂閱，去年訪問中國引發轟動。（YouTube截圖）

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