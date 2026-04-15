公司將離職員工「訓練成AI虛擬分身」繼續做牛做馬　律師：或違法

山東一家遊戲傳媒公司近日嘗試將離職員工訓練成AI數碼分身繼續執行工作，此舉引發外界廣泛關注。據了解，該離職員工本人已同意此項嘗試，其數碼分身目前僅供公司內部測試使用，尚未對外開放。



在職員工：數碼分身「有點笨」僅供內測

該公司在職員工小魚（化名）接受大河報《看見》記者採訪時表示，涉事同事確實已離職，本次製作數碼分身經過其本人同意，當事人也覺得「挺好玩的」。小魚說明，該同事離職前擔任人事專員，其數碼分身目前具備諮詢、邀約、製作PPT及表格等基礎功能，可理解為「打工人版豆包，但有點笨，只能應對一些簡單指令」。

山東一家遊戲傳媒公司，近日嘗試將離職員工訓練成AI數碼分身，繼續執行工作。（抖音@高恆說）

小魚在社群平台發布的影片中顯示，數碼員工在對話框內自我介紹：「您好，我是已經離職員工XX的數碼分身，你可以隨時向我提問，我會根據我在職期間的文檔對你回覆，並回答你的問題。」據悉，該數碼分身所使用的頭像、自我介紹及投餵AI的資料，均由前員工本人提供上傳。

小魚指出，公司共有一百多名員工，此次是公司的大膽嘗試，目的是探索能否將基礎性工作交由AI處理。目前仍處於內部測試階段，尚未對外開放。公司後續計畫打造人形機器人員工，嘗試接管簡單的接待、引導及預約辦公室等工作。對於是否擔憂自身被AI取代，小魚坦言：

隨緣。與其過度擔憂和過度期待，不如親自去體驗、祛魅。

他認為，公司推動AI專案是大勢所趨，本質上並非為了取代員工。

未經許可將員工的程式碼、文件、方案用於AI訓練，或侵犯其隱私權及個人資訊權益。（yaoyoumeng.com）

對此，河南澤槿律師事務所主任付建提醒，離職員工的聊天記錄、工作郵件、個人工作習慣等，均屬《個人資訊保護法》所界定的個人資訊，其中涉及私密溝通的內容更可能構成敏感個人資訊。未經員工同意擅自收集、使用上述資料訓練AI，直接侵犯當事人的個人資訊收集、使用及加工權。

付建進一步指出，《生成式AI服務管理暫行辦法》明確規定，訓練資料若涉及個人資訊，必須取得當事人同意。若未經許可將員工的程式碼、文件、方案用於AI訓練，將侵犯其隱私權及個人資訊權益。情節嚴重者，涉嫌構成侵犯公民個人資訊罪，可處3年以下有期徒刑或拘役，並處或單處罰金；情節特別嚴重者，則可處3年以上7年以下有期徒刑，並處罰金。

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