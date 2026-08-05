獨子病逝留87個課金帳號　母想繼承遭遊戲公司拒絕　法院判決出爐

北京石景山法院近日審結一起網絡遊戲帳號繼承案，一名母親在獨子病逝後，希望繼承兒子生前經營多年的87個遊戲帳號，藉此出售變現補貼生活。法院審理後認定，遊戲帳號屬於法律保障的「網絡虛擬財產」，帳號使用權具有財產利益，可依法繼承。



母喪子為變現補貼生活提告

據《人民法院報》引述判決指出，已故古姓男子自20多歲起熱衷網絡遊戲，十多年來在同一家遊戲公司陸續註冊87個實名帳號，透過投入大量時間、金錢與心力培養角色等級及虛擬資產，使每個帳號都具有一定市場價值。不過，他於2025年因病過世，留下年邁母親陳姓婦人獨自生活。

一名母親希望繼承並出售兒子生前經營的數十個遊戲帳號，以補貼生活費用，但遭遊戲公司拒絕。法院判決指出，遊戲帳號屬《民法典》保障的「網路虛擬財產」，母親可依法繼承。（示意圖/unsplash@axville）

陳婦處理完兒子後事後，得知遊戲帳號具有交易價值，希望將87個帳號過戶到自己名下出售，以改善經濟狀況。然而，遊戲公司認為依照用戶協議，帳號及虛擬物品所有權屬公司，玩家僅擁有使用權，加上帳號涉及個人身份，不同意直接辦理過戶，因此雙方對簿公堂。

法院判遊戲公司須配合過戶

法院審理認為，雖然遊戲帳號所有權屬於平台，但玩家依法享有帳號使用權，而使用權不僅具有個人使用性，更包含可衡量的財產利益。玩家必須投入時間、金錢及心力經營帳號，帳號及虛擬道具也具有交易與流通價值，因此屬於中國《民法典》保障的網絡虛擬財產。

法官指出，法律並未禁止遊戲帳號使用權繼承，且本案中，已故古姓男子女兒已正式放棄繼承權，因此陳婦成為唯一合法繼承人，有權繼承87個遊戲帳號使用權。法院並認定，在沒有法律或契約禁止變更實名認證的情況下，遊戲公司有義務協助辦理帳號實名資料變更。

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最終法院判決，87個遊戲帳號使用權由陳婦繼承，並命遊戲公司於判決生效15日內完成實名認證資料變更。雙方均未提出上訴，全案已確定。

此案也引發外界對數碼遺產的討論。隨著網絡遊戲、社群帳號及虛擬資產日益普及，未來數碼財產如何認定、是否能繼承，以及平台是否應配合移轉，預料將成為法律與產業持續關注的議題。

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