工程師遲開電腦8分鐘、和同事交談4分鐘被炒　公司列5罪CCTV作證

公司憑監控片段「突襲式」開除員工？近日，江蘇省南京市中級法院對一宗勞動爭議案作出二審判決，引發關注。



據報道，2025年1月，在公司工作了4年多的技術工程師小林（化名），結束駐外項目，回到南京分公司坐班，每天按時上下班，主動做調研並匯報進展。

結果在2025年2月13日下午5點多，小林被公司以「嚴重違紀」為由，當場解聘，並要求1小時內辦完全部離職手續。

直到對簿公堂時，公司聲稱十幾段沒有聲音的監控影片是開除小林的「摸魚罪證」，其中包括：

1月17日： 離座9分鐘，看手機，和同事說話4分鐘；

1月23日： 離座15分鐘，上、下午跟同事聊天各15分鐘，提前3分鐘收拾東西；

1月24日： 延後8分鐘開啟電腦，查看手機；

1月26日： 離座14分鐘，看手機，提前4分鐘離開工位；

2月5日： 電腦黑屏靜置28分鐘，提前4分鐘離開工位。



對此，小林在法庭上一一反駁：

關於提前幾分鐘離崗： 「我的辦公室在4樓，打卡簽退在1樓。我提早4分鐘去等電梯、下班準時打卡，這叫早退？」關於離座與說話： 「離開工位是上廁所、喝水等基本生理需求；和同事說話是正常工作交流；看手機是為了查看競爭產品和工作微信，監控憑什麼說我是『划水』（偷懶）？」關於突襲開除： 「在職4年多我沒有任何違紀記錄。公司從未對我進行過任何提醒、警告或核實，直接用監控片段『定罪』搞突襲，這不是違法是什麼？」

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近日，南京市中級法院對該宗勞動爭議案作出二審判決，認為本案中，監控影片顯示的行為，持續時間短、頻次低，未達「嚴重違紀」程度，公司憑監控片段「突襲式」開除員工屬於違法，判令公司支付賠償金10.8萬元人民幣。

本案二審法官在判決後表示，技術能記錄外在行為，卻無法評判主觀動機。企業試圖通過不間斷監控，把員工死死固定在工位上，既不現實，法律也絕不贊同。