深圳龍華機場獲正式命名　投資10億助力低空經濟　擬2027年底建成

日前，中國民航中南地區管理局（CAAC）正式批覆：原深圳南頭直升機場遷建到龍華樟坑徑後，標準名稱確定為「深圳龍華機場」。作為A1類通用機場，深圳龍華機場落地龍華區，既能幫助深圳優化城市空間格局，也會給龍華低空經濟注入強勁動力。



新機場長什麼樣？

深圳龍華機場位於龍華區樟坑徑片區，總用地約25.83萬平方米，建築面積約9萬平方米，建設規模是原址兩倍以上，總投資約10億元人民幣。機場規劃設置800米跑道、26個停機坪，配套建設指揮業務綜合樓、多類型機庫、航材庫、維修保障用房等全套通航設施。

深圳龍華機場效果圖（微信公眾號@深圳龍華）

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建設進度方面，項目於2026年6月完成命名專家評審，7月完成一至三期總平面圖社會公示，8月底取得民航中南地區管理局命名批覆，預計2027年底建成投用。

作為未來深圳規模最大的低空起降樞紐，深圳龍華機場將成為高空視角下展現深圳風貌的重要地標。設計上，新機場以「山海律動」為核心設計理念，依託山林谷地的自然基底，打造一座藏在山體中、建築與自然無縫共生的生態型通用機場。

空間佈局遵循「西開東閉、內外分離」：西區打造對外開放的公共活動空間，東區集聚航空核心業務，並通過局部管制道口，讓公眾流線和航空專業作業流線安全、高效分開。

整體建築運用清水混凝土、玻璃、立體植栽、木材相結合的外牆系統，通過體量拆解、建築懸挑、空中連廊等手法，減少大體量建築帶來的壓迫感。

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設計還注重空間透明性和多維漫遊體驗，設置多層級觀景長廊，讓公眾能直觀看到航空作業流程。空中連廊、多層綠化平台、屋頂花園、下沉庭院、階梯展演空間等，則把室內外邊界消融，讓山林景緻滲透到建築內部，同時承載辦公休閒、航空科普展示等複合功能。

建築採用高覆蓋率綠化屋頂，只保留必要採光天窗，讓屋頂也成為鳥瞰觀賞的建築「第六立面」。再結合能吸水、蓄水的海綿綠坡，兼顧隔熱節能、雨水調蓄等多重生態效益。

不只是直升機場 要當低空經濟「超級試驗場」

從南頭直升機場到深圳龍華機場，名稱中去掉「直升」二字，背後是功能定位的升級。

未來的深圳龍華機場，作為A1類通用機場，將補上龍華區缺少大型通航樞紐的短板，成為低空經濟的超級試驗場和全場景示範中心。它的發展內涵，早已突破傳統直升機起降運輸的單一功能。

依託深圳龍華機場的樞紐優勢，龍華區將打造龍華低空經濟全場景示範中心，推動低空產業業態擴容。機場建成投運後，業務將在現有直升機運輸應用基礎上進一步拓展，覆蓋直升機運營、飛行訓練、應急救援、航空器試飛、eVTOL驗證測試，也就是電動垂直起降飛行器、常說的「空中出租車（的士）」測試，還會疊加空中遊覽、航空培訓、跨境物流等多元業務，實現公共服務、商業運營、技術測試多場景融合。

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示範中心將把零散分佈的試點場景，升級為體系化產業應用載體。一方面承擔航空器試飛驗證、技術測試認證等產業創新職能，為低空領域科創企業提供試驗孵化平台；另一方面落地民生服務、商業消費、航空科普等多元應用，打通「技術研發-測試驗證-示範應用」的完整產業鏈，補齊低空產業研發測試環節的關鍵短板，釋放低空經濟「超級試驗場」的平台價值。

從深圳整體發展來看，深圳「十五五」規劃綱要提到，完善現代化綜合交通運輸體系，「建成龍華樟坑徑直升機場」被列入綜合交通運輸體系重點工程，將為推動區域深度融合與協同發展作支撐。