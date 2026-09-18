入秋注意！男子散步遭蜂群圍攻　全身千根毒刺　醫生拔刺近3小時

入秋後戶外活動增多，蜂蜇傷進入高發期，外出請注意！



近日，湖北嘉魚市民王先生散步時遭遇蜂群圍攻，全身殘留近千根毒刺，大量蜂毒入血，多器官受損，風險極高。

患者頭面部、嘴唇、手背等佈滿密密麻麻的黑色毒刺，粗略估計近千根。（南方新聞網）

當地醫院緊急處置後，王先生被緊急轉至武漢大學人民醫院（湖北省人民醫院）。醫院急診科迅速組建專項救治小組，三人「拔刺小組」耗時3小時，小心翼翼為患者逐根剝離全部毒刺，後續醫護團隊連續奮戰48小時開展綜合救治，成功將患者從險境中救回。

據急診外科龍小兵醫生回憶，患者送醫時傷情觸目驚心，頭面部、嘴唇、手背等佈滿密密麻麻的黑色毒刺，粗略估計近千根。「蜂刺帶有倒鈎和毒囊，刺入皮膚後會持續釋放毒液，必須爭分奪秒處置。」

為高效、安全清除毒刺，該院急診科第一時間啟動醫護協作方案，由1名醫生與2名護士組成「拔刺小組」，藉助放大鏡、精細鑷子與注射針頭，小心翼翼地逐根剝離、挑出毒刺，全程嚴格規避擠破毒囊。

醫護人員藉助放大鏡、精細鑷子與注射針頭，小心翼翼地逐根剝離、挑出毒刺，全程嚴格規避擠破毒囊。（南方新聞網）

由於面部皮膚薄、痛覺敏感，對操作精準度和穩定性要求極高。救治過程中，護理團隊負責照明、固定體位、安撫患者情緒，醫生專注剝離毒刺。團隊輪番上陣、配合默契，歷時近3小時，終於徹底清除皮膚內所有毒刺。

精準拔除毒刺是群蜂蜇傷救治的第一道防線，直接阻斷毒素持續吸收，是挽救患者生命的關鍵一步。

龍小兵表示，看似基礎的拔刺操作，實則是阻斷病情惡化的核心環節，容不得半點馬虎。

主管副主任醫師李濤表示：由於患者的毒刺集中分佈於頭面部等暴露區域，蜂毒負荷極大，顏面部嚴重水腫，呼吸急促，生命體徵危急。大量蜂毒入血，誘發了全身性炎症反應，入院急診監護室檢查提示白血球（白細胞）顯著升高，肝功能、肌酶、酸中毒指標快速上升，極易併發喉頭水腫、溶血、凝血功能崩潰、多臟器及循環衰竭，甚至猝死。

副主任醫師李濤帶領醫護團隊給予穩定有效的血容量和內環境、抗過敏、抗炎、保肝、抗感染等治療，輔以持續血液淨化，配合中藥內服外敷等綜合方案治療。經精心救治，患者病情逐步趨於平穩，腫脹消退，各項異常指標逐步恢復，最終順利康復出院。

經精心救治，患者病情逐步趨於平穩，腫脹消退，各項異常指標逐步恢復，最終順利康復出院。（南方新聞網）

急診內科副主任醫師王蕊介紹，蜂毒的危害遠不止局部皮膚損傷，還存在雙重損傷機制，市民切勿輕視。

．一是過敏性損傷，部分人群對蜂毒高度敏感，蜇傷後短時間內出現全身瘙癢、大片皮疹、眼瞼口唇腫脹、咽喉發緊、胸悶氣短等，重症可快速進展為喉頭水腫、過敏性休克，發病迅猛、致死率高。

．二是毒素中毒性損傷，多見於多處被群蜂蜇傷，大量毒素入血，損傷肝細胞、骨骼肌細胞，誘發橫紋肌溶解、肝功能損傷，代謝產物堆積堵塞腎小管，造成急性腎損傷，存在很高的遲發性健康風險。



為有效應對蜂蜇傷 掌握規範應急處理方式至關重要

急診外科李佳醫師提醒，牢記急救四步法：

．一是迅速脫離險境：遭遇蜂群切勿奔跑、揮手拍打和撲打蜜蜂，劇烈動作會激怒蜂群，保持冷靜緩慢撤離至空曠安全區域。

．二是規範清除毒刺：蜇傷後禁止用手擠壓傷口，擠壓會將毒囊內毒液擠入體內加重中毒。可使用銀行卡、身份證等光滑硬質卡片，順着皮膚表面輕輕刮除殘留毒刺。

．三是對症沖洗傷口：蜜蜂毒液呈酸性，可用肥皂水、小蘇打水等鹼性液體反覆沖洗；馬蜂、胡蜂毒液呈鹼性，可用食醋沖洗；無法區分蜂類，直接清水沖洗即可。

．四是持續觀察及時就醫：單處輕微蜇傷，僅局部紅腫疼痛，可冷敷消腫止痛居家觀察；一旦出現頭面部蜇傷、多處蜇傷、全身皮疹、口唇腫脹、胸悶心慌、乏力、尿色變深等情況，無論症狀輕重，必須立刻前往醫院就診，切勿延誤最佳救治時機。



該院首義院區急診科主任李文提醒，夏秋季節是蜂蜇、蛇傷、犬傷等動物致傷的高發期，各類戶外傷情隱匿性強、進展較快。市民日常戶外出行、散步遊玩時，應儘量穿着淺色長袖衣物，避開鮮豔着裝與濃郁香氛，遠離蜂窩、花叢、樹洞等高危區域，不主動驚擾蜂群，從源頭規避蜇傷風險。

看似輕微的蜂蜇傷暗藏重症風險，市民需掌握科學急救方式。遇多處蜂蜇傷、全身不適等異常情況，請第一時間就醫。

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