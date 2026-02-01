女兒外套驚現巨蜂！港媽徒手捉蜂　專家認出恐怖真身：攻擊性好強

家中遇不明巨蜂，！有港媽在網上群組分享，指女兒欲穿外套時，發現上方有隻巨蜂隨即脫下，她於是「大力撳實佢」再用紙巾包裹，見巨蜂仍有生命，便將牠放生「掉出街」，而期間拍下照片詢問到底是什麼蜂類。有網民看過照片大驚，指是虎頭蜂，「小心，攻擊性好強」、「試過俾佢匿咗喺褲袋，一伸入去俾佢整咗嘢，痛咗一個禮拜」，又指這類蜂「好記仇」，若遇到不應放生，否則會被「報復」，「有次屋企開窗飛咗一隻入嚟，之後我KO咗佢，隔咗一陣佢家族成員圍攻個窗，好在我KO佢之前關好窗，開埋抽氣扇」。



「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗（Henry）接受《香港01》訪問時表示，相信照片中的巨蜂是「虎頭蜂」，強調絕對具有攻擊性，又指「呢個小姐都幾勁，咁都捉到」。



樓主用紙巾包裹巨蜂，其嘴頭如「鉗」狀，頭部為橙黃色，胸部則為黑色。（「facebook＠大埔 TAI PO」圖片）

該港媽在facebook群組「大埔 TAI PO」發帖，上傳照片詢問「請問有無昆蟲專家知道呢隻係咩蜂？」從相中可見，樓主用紙巾包裹1隻巨蜂，形容其嘴頭如「鉗」狀，而巨蜂頭部為橙黃色，胸部則為黑色，外型呈黃黑相間。

巨蜂黏附女兒外套！ 港媽徒手捉蜂

港媽表示，當時女兒想穿著外套，但指有蜜蜂伏在外套上，對方嚇到即時脫下外套。樓主見到疑似大黃蜂被外套蓋住，隨即「大力撳實佢」，再用紙巾包裹，發現黃蜂被重壓下有內臟流出，但因仍有生命，她不想弄死對方如此殘忍，便將牠放生「掉出街」，又估計是晾曬衣物時，被黃蜂趁機躲藏外套內。

網民認出虎頭蜂籲小心：攻擊性好強

有網民認出相中巨蜂的真身，「睇個樣似虎頭蜂，好毒」、「小心，攻擊性好強」、「咁樣捉小心佢籮柚」、「你夠薑用紙巾揸住，拮一嘢即刻入廠有排痛」、「同徒手捉蛇一樣勁」、「試過俾佢匿咗喺褲袋，一伸入去俾佢整咗嘢，痛咗一個禮拜」、「點解呢啲蜂咁鍾意匿喺衫㗎，我哋醫院有個姑娘就係俾呢啲蜂匿咗喺條褲腳度仲針到，去咗急症室，半日返唔到工啊 」。

害蟲專家：係虎頭蜂

「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗（Henry）看過網上照片後，直指巨蜂是「虎頭蜂」，「雖然睇唔到佢對腳，但似係『擬大虎頭蜂』，未係最大隻嘅虎頭蜂品種」，強調絕對具有攻擊性。至於虎頭蜂是否有報復心態，鄭國鏗指「通常係個蜂巢比人整先會（即係復仇心態）」，但這個個案的巨蜂是單一行動，所以一般情況下不會特意回來攻擊樓主。

如有虎頭蜂飛入屋該如何處理呢？鄭國鏗呼籲「首先冷靜關晒門、隔離咗佢先」，然後立即找滅蟲公司處理。他指虎頭蜂飛行速度快，攻擊性強，因其尾針可以無限次刺人，而且 有毒液，他坦言亦曾試過中招，「感覺係好似比幼針針你，但之後會持續痛幾日，睇咗急症，傷口都要幾個月先散瘀」。他指香港的虎頭蜂 一般多在郊區活動，除非是近山坡，否則市區不太常見。

香港常見蜂類。（食環署圖片）

虎頭蜂有報復心理？ 網民警告：絕不能放生

有不少留言更指出虎頭蜂「好記仇」，擔憂樓主放生對方後會被「報復」，「呢啲蜂有機會就要殺，害蟲嚟」、「虎頭蜂會記仇，如果你唔殺佢放生咗佢嘅話，佢有機會帶其他蜂返嚟攻擊你」、「你呢次大劑啦，呢隻蜂返去吹雞，拖成竇嚟搵你都似」、「樓主祝你好運，呢幾日最好閂晒窗噴嘢」、「有次屋企開窗飛咗一隻入嚟，之後我KO咗佢，隔咗一陣佢家族成員圍攻個窗，好在我KO佢之前關好窗，開埋抽氣扇」。

食環處只處理公眾地方蜂巢

根據食物環境衞生署資料，食環署會為公眾地方提供消滅黃蜂或野蜂服務，但不會向已聘有大廈管理公司的私人及公共住宅樓宇，以及所有私人非住宅地方提供有關服務，大廈管理公司可根據公契制定移除蜂巢的工作或向有關業主或住戶提供支援，如欲要求食環署處理蜂巢，可致電食環署24小時熱線2868 0000。

香港常見蜂類逐隻睇

