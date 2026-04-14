忘記關車窗惹蜂群入侵　杭州車主僅離開15分鐘　車廂驚現大蜂巢！

4月9日，杭州消防救援支隊指揮中心接到一名市民求助：他說自己僅離開車輛10餘分鐘，返回時發現，有數十隻蜜蜂已在車內忙着築巢！



「我也就離開了15分鐘左右，回來時就看到車窗邊圍着一群蜜蜂，已經在副駕駛位上方築起了一個拳頭大小的蜂巢！」報警求助的汪先生說道，當時源源不斷有蜜蜂飛進他的車內，嗡嗡聲讓他十分害怕。

車主僅離開車輛15分鐘左右，返回時發現，有數十隻蜜蜂已在車內忙着築巢。（微博＠杭州微博城事）

汪先生不敢靠近，也不敢動手驅趕，生怕引發蜂群攻擊，只能撥打報警電話求助。

消防員接到求助後，趕赴現場處置。「春季是蜜蜂繁殖活躍期，它們對隱蔽、温暖的環境尤為敏感，未關車窗的車內為其提供了絕佳的築巢條件。」消防員解釋，蜜蜂築巢速度極快，在理想條件下，它們短時間內即可完成基礎巢穴搭建。

隨後，一名穿戴專業防蜂服的消防員利用密封袋、殺蟲噴霧等工具，迅速將密封袋套住蜂巢，小心翼翼地將蜂巢完整剝離並紮緊袋口，成功轉移至無人區域妥善處理，同時對車內殘留蜂群進行消殺。網友評論，有不少網友為消防員點讚：

消防員真是無所不能啊，向你們致敬！

有的網友表示，「是剛分蜂出來的蜂群」。分析那是蜜蜂的自然分蜂行為。

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