「蜜蜂龍捲風」襲白宮　數千蜜蜂包圍媒體區　記者倉皇逃命｜有片

美國白宮（White House）5月16日突然出現大批蜜蜂群聚，數千隻蜜蜂在北草坪（North Lawn）上空盤旋飛舞，形成宛如「蜜蜂龍捲風（bee tornado）」的驚人景象，迫使現場媒體記者與工作人員緊急撤離，混亂畫面迅速在網路瘋傳。



記者們紛紛低頭逃離現場

根據《紐約郵報》（New York Post）報道，事件發生於白宮北草坪媒體採訪區「Pebble Beach」附近。目擊者表示，當天下午大量蜜蜂突然聚集，形成巨大黑色蜂群，在空中持續盤旋約20分鐘，現場人員嚇得四處躲避。所幸最終並未傳出有人遭螫傷。

美國白宮16日出現大批蜜蜂群聚，數千隻蜜蜂在北草坪（North Lawn）上空盤旋飛舞，形成宛如「蜜蜂龍捲風（bee tornado）」的驚人景象。（圖/翻攝自X@rawsalerts）

巨大蜂群盤旋數十分鐘 記者四處逃離：

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網路流傳影片顯示，蜜蜂群一度完全壟罩媒體區上空，記者們紛紛低頭逃離現場，有人甚至直接衝進白宮建築內避難。部分媒體形容現場宛如「災難電影場景」。

報道指出，這宗罕見事件發生前數週，美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）才剛宣布擴大白宮養蜂計畫，在南草坪新增兩個蜂群與一座仿白宮造型蜂箱，希望增加蜂蜜產量並協助花園授粉。專家推測，此次蜂群異常聚集可能與新蜂群遷徙或季節性分蜂有關。

白宮養蜂計畫其實始於奧巴馬（Barack Obama）政府時期，如今已成為白宮永續與園藝計畫的一部分。根據白宮資料，蜂群在夏季高峰時可達約7萬隻蜜蜂，每年可生產超過200磅蜂蜜，除了供白宮宴會使用，也會作為外交贈禮與慈善用途。

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此外，專家也指出，北美今年蜂群活動時間明顯提前，與暖冬及極端高溫有關。氣候變遷導致蜜蜂提早進入分蜂季節，讓類似大規模蜂群聚集事件變得更加常見。

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