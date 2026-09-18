遼寧一中學多名學生出現嘔吐　當地食安辦：初步判斷食堂烹飪不當

近日，遼寧綏中縣一所中學多名學生嘔吐，引發關注。綏中縣食品安全委員會辦公室9月17日發布通報稱，事件原因初步判斷為學校食堂烹飪加工食品不當，引發學生急性胃腸炎。後續將根據調查結果，依法依規對相關責任人嚴肅處理。



多名學生出現嘔吐症狀送醫治療

綜合《央視新聞》、《界面新聞》報道，事發學校為遼寧葫蘆島市綏中縣東戴河新區的東戴河志臻中學。9月17日凌晨，多名該校學生家長在社交平台發布影片稱，自家孩子在學校疑似出現食物中毒症狀。畫面顯示，醫院走廊內坐着多名身穿該校校服的學生，有學生坐在長椅上乾嘔，神情痛苦。

據影片畫面顯示，醫院走廊內坐着多名身穿該校校服的學生，有學生坐在長椅上乾嘔，神情痛苦。（網絡圖片）

一名學生家長表示，「出現身體不適的學生以初一（中一）年級居多，但目前醫院的化驗結果還沒有出，客觀說，我們也無法判斷孩子是不是食物中毒。」多數學生被收治在綏中縣御龍醫院等進行治療，醫院工作人員表示，院方僅對孩子們的症狀進行了治療，無法就是否屬於食物中毒做出判定，「收治的孩子沒有住院的，都是在急診的觀察室進行輸液治療。」

部份學生被送往醫院治療。（錢江晚報）

官方：初步判斷為食堂烹飪不當 已成立聯合處置工作組

9月17日，葫蘆島市綏中縣食品安全委員會辦公室發布通報稱，16日晚7時，遼寧東戴河志臻中學部份學生先後出現惡心、嘔吐等不適症狀，被送醫治療。目前，5名學生經對症處置後離開醫院，11名學生門診輸液治療並留院觀察，其餘症狀輕微的學生經檢查後由家長接回居家觀察。

通報指出，事件原因初步判斷為學校食堂烹飪加工食品不當，引發學生急性胃腸炎。後續將根據調查結果，依法依規對相關責任人嚴肅處理。

通報指出，事件原因初步判斷為學校食堂烹飪加工食品不當。（「遼寧東戴河志臻中學」微信公眾號）

事件發生後，綏中縣委、縣政府組織相關部門成立聯合處置工作組，開展醫療救治、溯源調查、善後處理等工作。