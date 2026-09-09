內地壽司郎爆職場欺凌！員工稱被逼用手溫解凍蝦：如灼燒般難受

日本知名迴轉壽司品牌「壽司郎」在河北石家莊分店傳職場霸凌！一名自稱員工的網友發文指控，疑因與門店帶教教員發生衝突，遭對方要求「用雙手捂熱凍蝦」，讓他直呼「像灼燒一樣難受」，質疑這是否屬於餐飲從業人員的正常工作內容。



「徒手捂熱凍蝦」雙手凍紅 員工喊遭羞辱

據《南方都市報》報導，這名網友9月6日透過社交平台發文表示，自己從事後廚工作以來，從未遇過要求員工以人體溫度替食材解凍的情況，並認為相關做法讓他感到「人格被侮辱」。事件曝光後迅速引發討論，有網友質疑壽司郎是否存在職場霸凌，也有人留言諷刺「蝦捂好了，細菌也長好了」，引發更多爭議。

點圖看網民發文指控「壽司郎」帶教教員職場欺凌：

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針對相關爆料，記者9月8日嘗試聯繫發文網友，截至發稿前尚未收到回覆。

對此，壽司郎相關負責人9月8日中午回應表示，公司注意到相關資訊後，已「第一時間進行了內部確認」。針對網絡貼文中提到的徒手捂熱凍蝦做法，業者強調，「並非壽司郎正確的解凍方法」，而是「部分員工的錯誤操作」。

壽司郎：全面排查糾正錯誤操作 懲處涉事員工

壽司郎表示，目前已針對所有門店展開全面排查，並將「徹底糾正錯誤操作」。業者進一步說明，為了確保食材的鮮味與口感，公司會依照不同食材特性制定相應解凍方法及內部管理操作指南，一般食材都是放置於解凍冰箱中進行冷藏解凍。

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至於涉事員工，壽司郎相關負責人表示，已依規「記過並重新強化培訓」，同時也會針對全門店進行教育強化。業者強調，未來將持續努力，為消費者提供「安心安全的用餐環境」。

壽司郎為日本知名迴轉壽司品牌，隸屬於日本上市企業FOOD & LIFE COMPANIES（F&LC）。品牌2018年進軍台灣，開設台灣首店；2019年開始在香港展店，2021年則在廣州開出大陸首間門市。

根據F&LC 2025年底官方財報，壽司郎在大中華區的門店數已達171家，近年持續加速海外展店。2026財年前三季，也就是2025年10月1日至2026年6月30日，壽司郎國際業務營收達1506億日圓（約77億港元），年增62%；利潤則達204億日圓（約10.4億港元），年增83%。

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