內地知名連鎖木桶飯被曝「木桶不洗不消毒」　食客提醒反遭辱罵

老會員親眼撞見，上一位客人用過的木桶，店員拿抹布擦兩下，就直接端給下一位顧客；木桶上還清晰可見黴斑。發現問題好心提醒，換來的卻是店員一句「你有病吧」。近日，連鎖餐飲黃大媽超級木桶飯，被曝出這樣的衛生亂象。



木桶擦一擦就複用 老會員直呼「噁心」

楊先生是黃大媽超級木桶飯的老會員，充值消費多年。在東莞虎門九門寨店一次就餐時，他目睹了這樣的場景：上一位顧客用完的木桶，店員僅用抹布簡單擦拭，不清洗、不消毒，就直接給下一位顧客使用。眼前這一幕，讓楊先生難以接受。

知名連鎖木桶飯被老會員親眼撞見，上一位客人用過的木桶，店員拿抹布擦兩下，就直接端給下一位顧客。（微信視頻號＠第一現場）

客人善意反饋衛生問題，反遭店員當眾辱罵：

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「給人感覺就太噁心了，想吐了。」楊先生說。更讓他擔憂的是，這樣的操作並非個例——他在多家門店都看到同樣做法，部分木桶表面甚至清晰可見黴斑。「如果上面客人有傳染病，那就會影響到下一個客人。」

善意反饋衛生問題 反遭店員當眾辱罵

發現多處衛生隱患後，楊先生專程到黃大媽超級木桶飯東莞虎門九門寨店，向店員指出木桶消毒流程缺失的問題。沒想到，店員不僅沒有正視，反而當眾對他進行言語辱罵。

對此，楊先生也將這一情況反映給了東莞市市場監管局，但對處理結果並不滿意。楊先生稱，市監局回應不存在衛生風險。

記者暗訪：深圳撤桶換碗 東莞木桶只擦不洗

投訴人反映的情況是否屬實？記者查詢「黃大媽超級木桶飯」官方公眾號，簡介顯示「黃大媽」在惠州、深圳、東莞、中山、清遠、珠海、梅州等地有門店600餘家。隨後記者兵分多路，前往東莞多家黃大媽超級木桶飯門店開展實地暗訪，並對深圳區域的情況也做了調查。

深圳片區的門店，已經不再使用品牌標誌性的木桶盛飯，全部換成陶瓷碗。店員稱這是公司統一要求。

但在東莞的門店，情況截然不同。在楊先生投訴的這家門店，記者點了三份木桶飯，發現店員確實把之前客人用過的木桶，用毛巾簡單擦拭以後，套上裝有飯菜的不鏽鋼內膽，就端了過來。

記者觀察發現，出餐口擺放的一批木桶裏，靠前的幾隻被反覆循環取用。新顧客點單，就優先端上這些剛擦過的木桶，並且在中午用餐高峰期，擦木桶的都是同一塊毛巾，全程沒有清洗。

記者暗訪：深圳撤桶換碗，東莞木桶只擦不洗。（微信視頻號＠第一現場）

店員坦言，木桶白天不清洗，只等晚上打烊統一處理，而且「這在加盟門店裏十分普遍」。

店員解釋，木桶材質特殊，頻繁水洗不容易晾乾，不能放進消毒櫃高温消毒。所以，木桶的徹底清洗只安排在每天營業結束之後。也就是說，長達十多個小時的白天營業時段裏，同一批木桶只靠抹布擦拭，就在不同顧客之間反覆使用。

對此，記者也通過12345平台，將這一情況反映給了東莞市場監管局。12345平台方表示，反映的餐具問題，已收到反饋。

針對黃大媽木桶飯門店營業期間對木桶僅擦拭不消毒、店員辱罵顧客等問題，記者多次嘗試電話聯繫黃大媽超級木桶飯品牌總部，但是始終無人接聽。

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行業協會：木桶飯暫無統一消殺標準

深圳市烹飪協會秘書長侯麗捷介紹，木桶飯品類目前沒有國家或統一團體標準，行業市場化自由發展，用材、工藝、消殺參差不齊。廣東高温高濕，木質器具極易吸潮發黴，成為食品安全最大隱患。

目前，行業協會已着手推動木桶飯的標準化進程，但監管落地仍需時日。也提醒廣大市民，在外就餐，如果發現餐具存在明顯污漬、黴斑、異味，可以當場要求更換，保留照片、視頻證據，向市場監管部門投訴反映。

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醫生：木縫藏污納垢難消殺 易引發腸胃疾病

醫生提醒，木桶表面殘留食物殘渣，沒有經過高温消毒，在濕熱環境下會快速滋生大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等致病菌，還會長出黴菌。食客手部接觸桶壁之後再觸碰食物，或是木桶縫隙滲入污物，木桶就會變成細菌黴菌的滋生地。

陳世軍（中醫）：木桶如果消毒不乾淨，遇到老年人、小朋友、腸胃虛弱的人，可能會導致急性腸胃炎或腹瀉等問題。另外木頭本身也易滋生細菌 ，表面看上去乾淨，但是抹布上的細菌很多，抹一下等於二次污染。

