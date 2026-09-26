內地著名歌手劉歡病逝享年63歲　曾與葉蒨文等同台合唱慶香港回歸

9月26日上午，對外經濟貿易大學發佈訃告：著名音樂家劉歡在上海不幸病逝，享年63歲。



9月26日上午，對外經濟貿易大學發佈訃告：著名音樂家劉歡在上海不幸病逝，享年63歲。（極目新聞）

公開資料顯示，劉歡1963年8月出生於天津，是內地知名歌手、作曲家，同時也是對外經濟貿易大學教授，以嗓音獨特寬厚著稱。劉歡在中國大陸流行音樂領域成就斐然，被譽為中國最知名的「音樂之父」級巨星，在大陸歌壇極具影響力。1987年因演唱央視熱播電視劇《雪城》和《便衣警察》的主題曲走紅。

1997年香港回歸文藝晚會上，劉歡、林子祥、葉蒨文、那英、張國榮、鞏俐及譚晶等多位代表性歌手與演員聯袂合唱《團聚》，用歌聲見證了香港回歸的歷史時刻。

1997年香港回歸文藝晚會上，劉歡、林子祥、葉蒨文、那英、張國榮、鞏俐及譚晶等多位代表性歌手與演員聯袂合唱《團聚》。（影片截圖）

1997年香港回歸文藝晚會上，劉歡、林子祥、葉蒨文、那英、張國榮、鞏俐及譚晶等多位代表性歌手與演員聯袂合唱《團聚》。（影片截圖）

之後，劉歡陸續推出《少年壯志不言愁》《好漢歌》等影視金曲。2008年，劉歡獨立創作《福娃奧運漫遊記》主題曲《北京歡迎你》，並參與合唱。同年8月8日，在北京奧運會開幕式與莎拉·布萊曼聯袂演唱主題曲《我和你》 。2010至2011年，劉歡應內地導演鄭曉龍邀請，為經典電視連續劇《甄嬛傳》作曲，並演唱片尾曲《鳳凰於飛》。

2008年8月8日，劉歡在北京奧運會開幕式與莎拉·布萊曼聯袂演唱主題曲《我和你》。（新浪娛樂）

劉歡2012年出演《中國好聲音》擔任導師。（中新網）

2019年，劉歡宣布攜手芒果V基金髮起成立致力於推動華語原創音樂發展的「劉歡原創音樂專項公益金」，每年1月11日出資100萬元（人民幣），資助一位華語樂壇才華出眾的年輕原創音樂人。同年，劉歡發行為電影《流浪地球》演唱的主題曲《帶著地球去流浪》。

劉歡自1991年7月到對外經貿大學工作。（新聞網）

劉歡自1991年7月到對外經貿大學工作，擔任藝術教研室教師、副教授，從教三十餘載，於2023年9月退休。劉歡深耕音樂美育講台，曾多次獲得學校教學表彰。據公開資料顯示，劉歡於2009年被確診右腿「股骨頭缺血性壞死」，曾有一組劉歡住著拐杖的照片在網上流傳，鏡頭中，劉歡藉助拐杖，在北京鬧市的路口緩慢而行。此後，劉歡較少出現在公眾視野。