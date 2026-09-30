深江鐵路洪奇瀝大橋合龍！深圳1小時達江門 鋼量等同6座巴黎鐵塔
撰文：吳真銘
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據《央視新聞》報道，深圳至江門鐵路跨洪奇瀝水道公鐵大橋於今天（30日）上午合龍，大橋主跨808米，為全線最大跨度斜拉橋。深江鐵路是中國「八縱八橫」高鐵網沿海通道的重要組成部分，項目建成後，深圳與江門實現1小時通達。
報道介紹，洪奇瀝水道公鐵大橋位於粵港澳大灣區核心區域，跨越廣州、中山交界洪奇瀝一級航道，橋樑全長1.411公里，主跨808米，採用分層立體共建模式，上層為八車道城市快速路，下層為四線高速鐵路。大橋兩座主塔高258米，總用鋼量超6.1萬噸，相當於6座艾菲爾鐵塔的重量。
據公開資料顯示，世界最深海底高鐵盾構隧道建設的深江鐵路（深圳至江門），預計2028年建成通車，跨越珠江口，串聯深圳、東莞、廣州、中山和江門等5座城市。全線共設深圳西麗、深圳機場東、東莞濱海灣、南沙、中山北、橫欄、江門站等7座車站。正線全長116公里，設計時速250公里。
深江鐵路建成後，深圳西麗至江門可實現1小時內通達，深圳機場至中山北站25分鐘直達。線路將進一步促進江門深度融入大灣區「1小時生活圈」。
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