深江鐵路深圳地盤坍塌13名工人死亡　參建單位違規施工釀禍

深圳市寶安區航城街道洲石路的深江鐵路5標段施工現場，於2024年12月4日深夜11時許突發地面坍塌，施工單位報告，13名現場作業人員失聯。



近日，官方調查報告顯示，參建單位違規施工掘進引發掌子面上方局部塌方，異常工況處置時未能採取有效的工程處理措施導致地面塌陷，造成13人死亡，直接經濟損失約7261萬元（人民幣 ）。



深江鐵路施工現場許突發地面坍塌。（網上圖片）

據廣東省應急管理廳消息，近日，廣東省政府批覆同意了深江鐵路「12·4」重大坍塌事故調查報告。經廣東省政府事故調查組認定，深江鐵路「12·4」重大坍塌事故是一起參建單位違規施工掘進引發掌子面上方局部塌方，異常工況處置時未能採取有效的工程處理措施導致地面塌陷，造成地面人員隨地面塌陷墜亡的生產安全責任事故。事故造成13人死亡，直接經濟損失約7261萬元（人民幣 ）。

經調查，事故直接原因是：隧道施工至高環境風險地段時，圍岩由原勘察設計的Ⅲ級變為穩定性差的Ⅳ級，未停止掘進，未變更為可靠的開挖和支護方式，致使掌子面上前方拱頂產生局部塌方；險情發生後，未能及時採取有效的工程處理措施，掌子面上方發生多次塌方，地面塌陷；地面應急處置不當，地面作業人員隨塌陷墜亡。

